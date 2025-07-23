Hasil China Open 2025: Amri/Nita dan Jonatan Christie Kompak Lolos ke 16 Besar

Jonatan Christie berhasil melaju ke 16 besar China Open 2025 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)

CHANGZHOU – Hasil China Open 2025 Super 1000 yang melibatkan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah dan Jonatan Christie sudah diketahui. Keduanya kompak lolos ke 16 besar!

Bermain di Olympic Sports Centre, Rabu (23/7/2025) pagi WIB, Amri/Nita menang 21-18, 17-21, dan 21-19 atas Cheng Xing/Zhang Chi. Sedangkan, Jonatan menaklukkan Jia Heng Jason Teh 21-17 dan 21-12.

1. Amri/Nita

Amri/Nita mendapatakan perlawanan cukup ketat daru Cheng/Zhang dalam gim pertama. Sebab, mereka sempat tertinggal 4-6 dan 5-7 dari wakil China itu.

Perlahan, Amri/Nita berusaha bangkit dengan mengumpulkan poin demi poin. Kini mereka balik unggul atas lawan dengan poin 11-8.

Amri/Nita pun meraih catatan manis karena menang dalam gim pertama atas Cheng/Zheng. Kepastian itu setelah mereka meraih poin 21-18 atas lawan.

Dalam gim kedua, Amri/Nita berusaha tampil konsisten untuk mengulangi catatan manis dalam gim pertama. Hal tersebut pun dibuktikan dengan sementara mereka unggul 4-3 atas lawan.

Akan tetapi, Cheng/Zheng tidak tinggal dia begitu saja. Mereka tampil lebih agresif dan berhasil berbalik unggul 17-13 atas Amri/Nita.

Pada akhirnya, Cheng/Zheng mampu mengamankan gim kedua atas lawan. Mereka meraih poin 21-17 atas Amri/Nita.

Pada gim ketiga, Amri/Nita tampaknya begitu kerepotan maladeni permainan Cheng/Zheng. Oleh dikarenakan, mereka beberapa kali tertigggal dengan poin 1-4, 6-9, dan 13-16.

Amri/Nita berusaha mengejar ketertinggalan dari lawan agar dapat meraih kemenangan. Mereka berhasil memangkas selisih poin dari Cheng/Zheng menjadi 17-18.

Amri/Nita akhirnya mampu meraih kemenangan dalam gim ketiga. Mereka mengalahkan Cheng/Zheng dengan selisih poin 21-19.