Kisah Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Ternyata Fans Berat Taufik Hidayat

KISAH Aya Ohori menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis cantik ini ternyata fans berat Taufik Hidayat.

Ohori merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri andalan Jepang. Kendati saat ini sudah pensiun, namanya terus diperbincangkan.

Paras cantiknya selalu mampu mencuri perhatian pencinta bulu tangkis terutama kaum Adam. Belum lagi, Ohori pernah membuat pengakuan mengejutkan.

1. Taufik Hidayat

Perempuan berusia 28 tahun itu mengaku sangat mengidolakan sosok Taufik Hidayat yang notabene pemain legendaris Indonesia. Ia jatuh hati dengan performa peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 tersebut.

Bahkan, Ohori mengaku saat kecil tidak pernah melewatkan satu pun pertandingan yang dimainkan Taufik. Ia menjadikan pemain asal Jawa Barat itu sebagai role model sekaligus idola.

“Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu setiap Taufik tanding ke Jepang, saya pasti datang untuk menonton dia bertanding,” kata Ohori dalam sebuah wawancara.