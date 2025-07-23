Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Ternyata Fans Berat Taufik Hidayat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |08:40 WIB
Kisah Aya Ohori, Pebulu Tangkis Cantik Jepang yang Ternyata Fans Berat Taufik Hidayat
Pebulu tangkis cantik Aya Ohori ternyata fans berat Taufik Hidayat (Foto: Instagram/@ayatoriiiii)
A
A
A

KISAH Aya Ohori menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis cantik ini ternyata fans berat Taufik Hidayat.

Ohori merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri andalan Jepang. Kendati saat ini sudah pensiun, namanya terus diperbincangkan.

Aya Ohori

Paras cantiknya selalu mampu mencuri perhatian pencinta bulu tangkis terutama kaum Adam. Belum lagi, Ohori pernah membuat pengakuan mengejutkan.

1. Taufik Hidayat

Perempuan berusia 28 tahun itu mengaku sangat mengidolakan sosok Taufik Hidayat yang notabene pemain legendaris Indonesia. Ia jatuh hati dengan performa peraih medali emas Olimpiade Athena 2004 tersebut.

Bahkan, Ohori mengaku saat kecil tidak pernah melewatkan satu pun pertandingan yang dimainkan Taufik. Ia menjadikan pemain asal Jawa Barat itu sebagai role model sekaligus idola.

“Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu setiap Taufik tanding ke Jepang, saya pasti datang untuk menonton dia bertanding,” kata Ohori dalam sebuah wawancara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement