Misi Ambisius Rehan/Gloria di China Open 2025, Berharap Bisa Buat Kejutan!

CHANGZHOU - Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja berharap bisa membuat kejutan di China Open 2025. Kejutan yang dimaksud adalah mampu melaju jauh hingga akhirnya merebut kemenangan di turnamen super 1000 tersebut.

Keinginan Rehan/Gloria bersinar di China Open 2025 bermula dari keberhasilan mereka menang di babak 32 besar. Meski begitu, pasangan non Pelatnas PBSI tersebut sadar masih banyak hal yang harus diperbaiki agar mereka bisa bersaing.

Rehan/Gloria mengalahkan pasangan India, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh di di Olympic Sports Center Gymnasium, Selasa 22 Juli 2025 pagi WIB.Pasangan ranking 19 dunia itu menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-17.

1. Berharap Bisa Buat Kejutan

Meski menang, Gloria merasa bahwa permainannya belum yang terbaik karena masih beradaptasi dengan shuttlecock. Tapi, kemenangan ini membuatnya optimistis dan berharap bisa membuat kejutan di China Open 2025.

“Saya masih harus beradaptasi dengan shuttlecock. Ada touch yang belum pas hari ini,” kata Gloria dalam keterangan PBSI, Rabu (23/7/2025).

“Kami berharap, berdoanya kami bisa buat kejutan di turnamen ini,” ungkapnya.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

2. Rehan Ceritakan Kesulitan di 16 Besar

Sementara, Rehan memiliki pendapat yang tak beda jauh. Mantan pemain Pelatnas PBSI itu mengakui bahwa ada faktor angin yang membuat mereka agak kesulitan di gim kedua.