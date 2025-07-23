Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Misi Ambisius Rehan/Gloria di China Open 2025, Berharap Bisa Buat Kejutan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |02:01 WIB
Misi Ambisius Rehan/Gloria di China Open 2025, Berharap Bisa Buat Kejutan!
Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU - Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja berharap bisa membuat kejutan di China Open 2025. Kejutan yang dimaksud adalah mampu melaju jauh hingga akhirnya merebut kemenangan di turnamen super 1000 tersebut.

Keinginan Rehan/Gloria bersinar di China Open 2025 bermula dari keberhasilan mereka menang di babak 32 besar. Meski begitu, pasangan non Pelatnas PBSI tersebut sadar masih banyak hal yang harus diperbaiki agar mereka bisa bersaing.

Rehan/Gloria mengalahkan pasangan India, Ashith Surya/Amrutha Pramuthesh di di Olympic Sports Center Gymnasium, Selasa 22 Juli 2025 pagi WIB.Pasangan ranking 19 dunia itu menang dalam dua gim langsung dengan skor 21-12, 21-17.

1. Berharap Bisa Buat Kejutan

Meski menang, Gloria merasa bahwa permainannya belum yang terbaik karena masih beradaptasi dengan shuttlecock. Tapi, kemenangan ini membuatnya optimistis dan berharap bisa membuat kejutan di China Open 2025.

“Saya masih harus beradaptasi dengan shuttlecock. Ada touch yang belum pas hari ini,” kata Gloria dalam keterangan PBSI, Rabu (23/7/2025).

“Kami berharap, berdoanya kami bisa buat kejutan di turnamen ini,” ungkapnya.

Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)
Rehan Naufal/Gloria Emanuelle. (Foto: PBSI)

2. Rehan Ceritakan Kesulitan di 16 Besar

Sementara, Rehan memiliki pendapat yang tak beda jauh. Mantan pemain Pelatnas PBSI itu mengakui bahwa ada faktor angin yang membuat mereka agak kesulitan di gim kedua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161243/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-NAb6_large.jpg
Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161241/muhammad_rian_ardianto-GQiB_large.jpg
Juara Bareng Fajar Alfian di China Open 2025, Shohibul Fikri Bongkar Reaksi Rian Ardianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/40/3161216/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-lYg7_large.jpg
Cerita Shohibul Fikri: Gonta-Ganti Partner hingga Juara saat Duet Dadakan dengan Fajar Alfian di China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159549/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-lsLy_large.jpg
Juara China Open 2025, Shohibul Fikri Bersyukur Lulus Cumlaude Bersama Fajar Alfian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158895/herry_iman_pierngadi-Bi9P_large.jpg
Herry IP Ungkap Penyebab Aaron Chia/Wooi Yik Kalah dari Fajar/Fikri di Final China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158802/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-5buI_large.jpg
Lesatan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Tanda Kebangkitan Prestasi Bulu Tangkis Indonesia?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement