Hasil China Open 2025: Sengit, Alwi Farhan Harus Takluk dari Kunlavut Vitidsarn

Alwi Farhan harus takluk dari Kunlavut Vitidsarn di babak 32 besar China Open 2025 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)

CHANGZHOU – Alwi Farhan harus takluk dari Kunlavut Vitidsarn di babak 32 besar China Open 2025 Super 1000. Ia tumbang setelah memberikan perlawanan sengit dalam tiga gim 21-10, 15-21, dan 18-21.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Selasa (22/7/2025) siang WIB, Alwi mendapat perlawanan sengit dari Vitidsarn. Namun, ia berhasil unggul atas pemain nomor satu dunia itu dengan skor 9-6 usai tertinggal 5-6.

Dua poin beruntun berhasil Alwi curi sampai akhirnya memimpin interval gim pertama dengan skor 11-6. Selepas jeda, ia terus menekan pertahanan Vitidsarn.

Alwi sangat nyaman mencuri poin dari Vitidsarn hingga unggul telak 15-7. Pada akhirnya, ia berhasil menutup gim kedua dengan kemenangan telak 21-10 atas tunggal putra ranking satu dunia asal Thailand tersebut.

Di gim kedua, giliran Vitidsarn yang mengambil alih. Pemain asal Thailand itu ungguli Alwi dengan skor 7-3. Pada akhirnya, ia berhasil unggul di interval gim kedua dengan skor telak 11-4.

Namun setelah jeda, Alwi mencoba untuk bangkit. Perlahan pemain berusia 20 tahun itu memangkas jarak ketertinggalannya dari Vitidsarn menjadi 10-15. Namun sayangnya, ia harus takluk di gim kedua dengan skor 15-21.