Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil China Open 2025: Putri KW Dihentikan Wakil Korea Selatan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |09:22 WIB
Hasil China Open 2025: Putri KW Dihentikan Wakil Korea Selatan
Putri KW terhenti di babak pertama China Open 2025 oleh wakil Korea Selatan Sim Yu-jin (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

CHANGZHOU – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) langsung terhenti di babak 32 besar China Open 2025 Super 1000. Tunggal putri Indonesia itu kalah dari Sim Yu-jin 14-21, 21-14, dan 19-21.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Selasa (22/7/2025) pagi WIB, Putri memulai cukup baik dengan unggul 6-4. Akan tetapi, Sim perlahan terlihat mulai menemukan celah.

Putri KW beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: PBSI)

Pemain asal Korea Selatan itu berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 9-8. Poin demi poin terus didapat sampai akhirnya Sim mampu ungguli Putri di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Usai interval, Putri mencoba bangkit. Alih-alih mengejar ketertinggalan, ia justru semakin tertinggal menjadi 10-16. Pada akhirnya, pemain andalan Pelatnas PBSI itu harus kalah 14-21 dari Sim di gim pertama.

Di gim kedua, Putri kembali mendapat perlawanan sengit dari Sim. Namun, pemain ranking 11 dunia itu mampu membalikkan keadaan menjadi unggul 8-6.

Sementara, Sim sempat mengejar ketertinggalannya hingga menjadi unggul 10-9. Namun, Putri tidak kehilangan fokus dan berhasil mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-10.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161243/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-NAb6_large.jpg
Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161241/muhammad_rian_ardianto-GQiB_large.jpg
Juara Bareng Fajar Alfian di China Open 2025, Shohibul Fikri Bongkar Reaksi Rian Ardianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/40/3161216/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-lYg7_large.jpg
Cerita Shohibul Fikri: Gonta-Ganti Partner hingga Juara saat Duet Dadakan dengan Fajar Alfian di China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159549/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-lsLy_large.jpg
Juara China Open 2025, Shohibul Fikri Bersyukur Lulus Cumlaude Bersama Fajar Alfian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158895/herry_iman_pierngadi-Bi9P_large.jpg
Herry IP Ungkap Penyebab Aaron Chia/Wooi Yik Kalah dari Fajar/Fikri di Final China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158802/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-5buI_large.jpg
Lesatan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Tanda Kebangkitan Prestasi Bulu Tangkis Indonesia?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement