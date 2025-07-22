Hasil China Open 2025: Putri KW Dihentikan Wakil Korea Selatan

Putri KW terhenti di babak pertama China Open 2025 oleh wakil Korea Selatan Sim Yu-jin (Foto: X/@INABadminton)

CHANGZHOU – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) langsung terhenti di babak 32 besar China Open 2025 Super 1000. Tunggal putri Indonesia itu kalah dari Sim Yu-jin 14-21, 21-14, dan 19-21.

Bermain di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Selasa (22/7/2025) pagi WIB, Putri memulai cukup baik dengan unggul 6-4. Akan tetapi, Sim perlahan terlihat mulai menemukan celah.

Pemain asal Korea Selatan itu berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 9-8. Poin demi poin terus didapat sampai akhirnya Sim mampu ungguli Putri di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Usai interval, Putri mencoba bangkit. Alih-alih mengejar ketertinggalan, ia justru semakin tertinggal menjadi 10-16. Pada akhirnya, pemain andalan Pelatnas PBSI itu harus kalah 14-21 dari Sim di gim pertama.

Di gim kedua, Putri kembali mendapat perlawanan sengit dari Sim. Namun, pemain ranking 11 dunia itu mampu membalikkan keadaan menjadi unggul 8-6.

Sementara, Sim sempat mengejar ketertinggalannya hingga menjadi unggul 10-9. Namun, Putri tidak kehilangan fokus dan berhasil mencapai interval gim kedua lebih dulu dengan skor 11-10.