HOME SPORTS NETTING

Ambisius Hadapi China Open 2025, Putri KW Mau Minimal Lolos Perempatfinal

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |05:01 WIB
Ambisius Hadapi China Open 2025, Putri KW Mau Minimal Lolos Perempatfinal
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani alias Putri KW. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHANGZHOU – Pebulutangkis tunggal putru Indonesia, Putri Kusuma Wardani ambisius menatap ajang China Open 2025. Ia bahkan menargetkan harus finis perempatfinal pada turnamen super 1000 tersebut.

Alasannya karena atlet yang akrab disapa Putri KW itu ingin mempertahankan raihannya di Indonesia Open 2025. Pada ajang tersebut, Putri berhasil melangkah ke babak perempatfinal. Pemain berusia 23 tahun itu terhenti di babak delapan besar usai kalah dari wakil Jepang, Akane Yamaguchi.

1. Minimal Perempatfinal

Walaupun demikian, mencapai babak perempatfinal di turnamen berlevel Super 1000 merupakan pencapaian cukup baik. Putri ingin mengulang atau bahkan meningkatkan pencapaian itu di China Open 2025.

"Harapannya saya bisa bermain enjoy, menikmati pertandingan seperti minggu lalu. Target masuk delapan besar dulu untuk menyamai hasil saya di Indonesia Open Super 1000 tahun ini. Baiknya lagi bisa lebih dari itu," kata Putri dikutip dari rilis resmi PBSI, Selasa (22/7/2025).

Adapun, turnamen China Open akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China pada 22 - 27 Juli 2025. Putri KW dan kolega saat ini sudah menjajal lapangan pertandingan.

Putri Kusuma Wardani. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
Putri Kusuma Wardani. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

"Memang tidak ada waktu banyak untuk coba lapangan. Satu sektor hanya kebagian 30 menit berdasarkan jadwal yang ada. Tadi saya merasakan di lapangan ada menang kalah angin terutama di lapangan satu sangat berangin," ungkap Putri KW.

"Saya harus cepat beradaptasi dengan kondisi ini mengingat pekan lalu di Jepang kondisinya berbeda. Saya harus bisa mengontrol pukulan-pukulan saya," tambah pemain kelahiran Tangerang, Banten itu.

 

Halaman:
1 2
