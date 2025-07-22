Jadwal Wakil Indonesia di China Open 2025 Hari Pertama: Fajar/Fikri Lawan Ganda Malaysia, Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsarn!

JADWAL wakil Indonesia di China Open 2025 hari pertama. Sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya duel Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsarn.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni China Open 2025, akan mulai bergulir hari ini. Ada 6 wakil Indonesia yang akan memulai perjalanannya di China Open 2025 dengan mentas di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, pada Selasa (22/7/2025) mulai pukul 08.00 WIB.

1. Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsarn

Salah satu duel seru yang akan tersaji mempertemukan Alwi Farhan vs Kunlavut Vitidsarn. Ini akan jadi tantangan berat bagi Alwi karena Kunlavut menyandang status unggulan pertama pada turnamen ini.

Ini pun jadi pertemuan pertama bagi Alwi Farhan dengan Kunlavut. Alwi tentu perlu melakukan persiapan matang agar tak angkat koper lebih cepat dari China Open 2025.

Sebelumnya, Alwi belum bisa bicara banyak di Japan Open 2025. Dia harus mengakhiri perjuangannya di babak kedua setelah kalah dari rivalnya saat masih junior, Alex Lanier asal Prancis, lewat pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-14, 15-21, 18-21.

2. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Lawan Ganda Malaysia

Selain itu, ada juga duel duet baru di sektor ganda putra, yakni Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, melawan ganda Malaysia, Choong Hong Jian/Muhammad Haikal. Laga ini dipastikan berjalan seru.

Pasalnya, para ganda putra Malaysia terus menunjukkan kebangkitan. Hal ini tak terlepas dari campur tangan pelatih legendaris Indonesia, Herry Iman Pierngadi (Herry IP) yang kini melatih di sana.

Meski begitu, Fajar/Fikri tetap punya modal penting. Duet baru ini bisa tampil cukup baik dalam debutnya di Japan Open 2025. Mereka bisa lolos perempatfinal. Bahkan, Fajar/Fikri gagal tembus semifinal hanya karena kalah tipis.