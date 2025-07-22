Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Diberikan Target Berat di China Open 2025!

CHANGZHOU - Pasangan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi mendapatkan target berat dari pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaky jelang tampil di China Open 2025. Tepatnya pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu diharuskan minimal menembus babak semifinal dari turnamen super 1000 tersebut.

Untuk diketahui, China Open 2025 akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, pada 22-27 Juli 2025. Dalam ajang tersebut, Febriana/Amallia akan menjadi satu-satunya ujung tombak Indonesia di sektor ganda putri.

Pasalnya, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti ditarik mundur dari ajang tersebut. PBSI menarik mundur mereka lantaran Fadia mengalami sakit.

1. Target Berat

Karel pun berharap banyak pada Ana/Tiwi. Diharapkan, pasangan ranking 10 dunia itu bisa tampil maksimal hingga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yakni menembus semifinal.

"Jadi di China Open ini tetap saya menargetkan semifinal untuk Ana/Tiwi. Saya berharap mereka bisa main lepas dan mengeluarkan semua kemampuan," kata Karel dalam keterangan PBSI, Selasa (22/7/2025).

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi bermain di Swiss Open 2025 (Foto: PBSI)

2. Kabar Buruknya

Febriana/Amallia datang dengan modal yang tidak terlalu bagus. Ganda putri andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu terhenti di babak 16 besar Japan Open 2025.

Namun begitu, Karel menilai performa Ana/Tiwi sudah cukup baik. Hanya saja, pasangan ranking 10 dunia itu dinilai masih belum percaya diri ketika memasuki poin-poin krusial.