Lanny/Fadia Resmi Mundur dari China Open 2025, Ini Penyebabnya!

GANDA putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti, resmi mundur dari China Open 2025. Penyebabnya, Fadia jatuh sakit.

Alhasil, Lanny/Fadia ditarik keikutsertaannya dari turnamen level Super 1000 tersebut. Ajang China Open 2025 diketahui akan digelar mulai besok.

1. Siti Fadia Sakit

Pelatih ganda putri, Karel Mainaky, menjelaskan Fadia sudah merasakan tidak enak badan saat babak perempatfinal Japan Open 2025. Kondisinya pun memburuk hingga akhirnya memutuskan mundur di China Open 2025.

"Fadia mengatakan ke saya dia merasa tidak enak badan pagi hari sebelum babak perempatfinal. Tapi dia tetap mau main," ucap Karel, dalam keterangan pers PBSI, Senin (21/7/2025).

"Setelah pertandingan itu, kondisi Fadia semakin memburuk. Ada demam, sakit kepala dan sakit tenggorokan," lanjut Karel.