Segini Gaji Pevoli Putra Terbaik Indonesia Rivan Nurmulki

SEGINI gaji pevoli putra terbaik Indonesia Rivan Nurmulki. Ternyata angkanya fantastis!

Rivan merupakan atlet andalan Timnas Voli Putra Indonesia. Ia berhasil mengantarkan skuad Garuda menjadi juara leg II SEA V League 2025, Minggu 20 Juli malam WIB.

1. Proliga

Nama pria berusia 30 tahun ini lebih dulu berkibar di kancah voli nasional. Rivan tercatat pernah memperkuat Surabaya Bhayangkara Samator (2013-2019, 2020), Surabaya BIN Samator (2023), dan Jakarta STIN BIN (2024).

Tak hanya di lokal, Rivan juga merantau ke luar negeri dengan memperkuat Nakhon Ratchasima di Thailand (2019) serta VC Nagano Tridents di Jepang (2021-2022). Kini, pemain kelahiran Jambi itu berkostum Wolfdogs Nagoya sejak 2024.

Berbagai prestasi pernah ditorehkan Rivan seperti empat kali juara Proliga di level klub. Bersama tim nasional, ia merebut tiga medali emas SEA Games serta yang terbaru SEA V League 2025.