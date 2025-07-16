Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025: Sengit, Rivan Nurmulki Cs Menang Lewat Duel 5 Set!

HASIL Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina di SEA V League 2025. Rivan Nurmulki cs menang usai bertarung sengit 5 set.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina pada matchday pertama leg kedua SEA V League 2025 digelar di International Velodrome, Rabu (16/7/2025) malam WIB. Skuad Merah Putih menang dengan skor 3-2 (25,19, 19-25, 19-25, 25-22, 15-8).

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Timnas Voli Putra Indonesia justru tertekan di awal set pertama. Rivan Nurmulki dan kawan-kawan tertinggal 6-9 dari Filipina di technical time out pertama.

Namun begitu, Timnas Voli Putra Indonesia tak patah arang. Perlahan anak didik Jeff Jiang Jie mampu keluar dari tekanan dan berhasil berbalik unggul atas Filipina dengan skor 18-17. Setelah itu, duel sengit pun tersaji.

Untungnya, Timnas Voli Putra Indonesia tak kehilangan fokus di poin-poin krusial. Alhasil, mereka sukses menutup set pertama dengan skor kemenangan 25-19 atas Filipina.

Di set kedua, Timnas Voli Putra Indonesia lagi-lagi mendapat perlawanan sengit dari Filipina. Namun mereka masih bisa unggul dengan skor 9-8. Tapi setelah itu, Rivan Nurmulki cs tampak kehilangan fokus sehingga tertinggal 15-18.

Tim polesan Jeff Jiang Jie cukup kesulitan keluar dari tekanan yang dilancarkan pemain Filipina. Alhasil, Timnas Voli Putra Indonesia kalah di set kedua dengan skor 19-25 yang sekaligus membuat skor imbang 1-1.