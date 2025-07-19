Hasil Badminton Asia Junior Championships 2025: Indonesia Sapu Bersih Kemenangan atas Myanmar dan Makau!

HASIL Badminton Asia Junior Championships 2025 sudah diketahui. Tim bulu tangkis Indonesia berhasil menyapu bersih kemenangan melawan Myanmar dan Makau.

Pada hari pertama Badminton Asia Junior Championships 2025, tim bulu tangkis Indonesia dihadapkan dua lawan. Main di GOR Indoor Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (18/7/2025), tim bulu tangkis Indonesia menang atas dua lawannya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Dua pertandingan melawan Myanmar dan Makau merupakan bagian dari babak penyisihan Grup B beregu campuran. Pada laga pertama melawan Myanmar, tim bulu tangkis Indonesia sukses merebut kemenangan 110-47. Kemudian pada laga kedua, Skuad Merah-Putih melibas Makau 110-72.

Laga pertama berjalan tanpa kendala berarti untuk tim bulu tangkis Indonesia. Moh Zaki Ubaidillah dan kolega bermain apik untuk merebut kemenangan 110-47.

Namun pada laga kedua, Skuad Merah-Putih sempat mendapatkan perlawanan sengit dari Makau terkhusus pada sektor putri. Meski demikian, tim bulu tangkis Indonesia akhirnya berhasil mengunci kemenangan 110-72.