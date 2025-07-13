Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tiba di Tokyo, Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Hadapi Japan Open 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |11:58 WIB
Tiba di Tokyo, Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Hadapi Japan Open 2025
Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Tokyo jelang hadapi Japan Open 2025. (Foto: KBRI Tokyo)
A
A
A

TOKYO – Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan sudah tiba di Tokyo, Jepang untuk menyambut turnamen Japan Open 2025. Sebanyak 13 wakil Tanah Air itu pun siap meraih hasil terbaik pada turnamen super 750 tersebut.

Tim Bulu Tangkis Indonesia dilaporkan sudah tiba di Bandara Haneda, Tokyo, pada Minggu (13/7/2025). Total 34 individu, yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial, siap bertarung dalam ajang BWF World Tour Super 750 Japan Open 2025.

Turnamen bergengsi ini akan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, pada 15-20 Juli 2025. Kemenangan jelas menjadi target utama para perwakilan Indonesia tersebut.

1. Disambut KBRI Tokyo

Kedatangan skuad Merah Putih disambut hangat oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo. Counsellor Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Lodya Habsanthiara, menyampaikan pesan penyemangat untuk para pemain Indonesia yang telah tiba di Jepang.

"Selamat datang di Tokyo. Kami meyakini kemenangan mampu diraih Tim Indonesia” ujar Lodya, dikutip dari keterangan yang didapatkan Okezone, Minggu (13/7/2025).

Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Tokyo jelang hadapi Japan Open 2025. (Foto: KBRI Tokyo)
Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Tokyo jelang hadapi Japan Open 2025. (Foto: KBRI Tokyo)

“Tetapi, yang tidak kalah penting dari kemenangan adalah sportivitas dalam bertanding demi nama baik bangsa Indonesia. Olahraga adalah salah satu bagian penting dari diplomasi. Dan teman-teman atlet adalah duta bangsa," tambahnya.

Lodya juga menambahkan dukungan penuh dari KBRI Tokyo. Sebab pihaknya siap memberikan doa dan dukungan agar bangsa Indonesia bisa berprestasi.

"KBRI Tokyo siap mendukung kerja keras teman-teman atlet. Jaga kesehatan dan semangat selalu untuk Merah Putih. WNI di Jepang serta masyarakat Indonesia di Tanah Air senantiasa iringi perjuangan teman-teman dengan dukungan doa tulus agar lagu Indonesia Raya dapat terus berkumandang di ajang Japan Open 2025. Selamat bertanding,” lanjut Lodya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/40/3157270/pornpawee_chochuwong-TfuM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025, Nomor 1 Buat Putri KW Terhenti di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156788/alwi_farhan-SNIH_large.jpg
Indra Wijaya Ungkap Ada Masalah Non Teknis yang Ganggu Alwi Farhan Bersinar di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/40/3156779/gregoria_mariska_tunjung-XepL_large.jpg
Alasan Gregoria Mariska Gagal Comeback Manis di Japan Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/40/3156591/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q9RN_large.jpg
Fajar/Fikri Siap Bangkit Usai Gagal ke Semifinal Japan Open, Tatap China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156368/lanny_tria_mayasari_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ICjF_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Lanny/Fadia Disikat Ganda Putri Nomor 1 Dunia, Wakil Indonesia Habis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/40/3156328/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-w5hQ_large.jpg
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement