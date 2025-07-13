Tiba di Tokyo, Tim Bulu Tangkis Indonesia Siap Hadapi Japan Open 2025

TOKYO – Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan sudah tiba di Tokyo, Jepang untuk menyambut turnamen Japan Open 2025. Sebanyak 13 wakil Tanah Air itu pun siap meraih hasil terbaik pada turnamen super 750 tersebut.

Tim Bulu Tangkis Indonesia dilaporkan sudah tiba di Bandara Haneda, Tokyo, pada Minggu (13/7/2025). Total 34 individu, yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial, siap bertarung dalam ajang BWF World Tour Super 750 Japan Open 2025.

Turnamen bergengsi ini akan berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, pada 15-20 Juli 2025. Kemenangan jelas menjadi target utama para perwakilan Indonesia tersebut.

1. Disambut KBRI Tokyo

Kedatangan skuad Merah Putih disambut hangat oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo. Counsellor Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Lodya Habsanthiara, menyampaikan pesan penyemangat untuk para pemain Indonesia yang telah tiba di Jepang.

"Selamat datang di Tokyo. Kami meyakini kemenangan mampu diraih Tim Indonesia” ujar Lodya, dikutip dari keterangan yang didapatkan Okezone, Minggu (13/7/2025).

Tim bulu tangkis Indonesia tiba di Tokyo jelang hadapi Japan Open 2025. (Foto: KBRI Tokyo)

“Tetapi, yang tidak kalah penting dari kemenangan adalah sportivitas dalam bertanding demi nama baik bangsa Indonesia. Olahraga adalah salah satu bagian penting dari diplomasi. Dan teman-teman atlet adalah duta bangsa," tambahnya.

Lodya juga menambahkan dukungan penuh dari KBRI Tokyo. Sebab pihaknya siap memberikan doa dan dukungan agar bangsa Indonesia bisa berprestasi.

"KBRI Tokyo siap mendukung kerja keras teman-teman atlet. Jaga kesehatan dan semangat selalu untuk Merah Putih. WNI di Jepang serta masyarakat Indonesia di Tanah Air senantiasa iringi perjuangan teman-teman dengan dukungan doa tulus agar lagu Indonesia Raya dapat terus berkumandang di ajang Japan Open 2025. Selamat bertanding,” lanjut Lodya.