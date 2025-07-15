Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pelatih Indonesia yang Pernah Latih Atlet Bulu Tangkis India, Nomor 1 Bawa Taufik Hidayat Raih Emas Olimpiade!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |17:23 WIB
5 Pelatih Indonesia yang Pernah Latih Atlet Bulu Tangkis India, Nomor 1 Bawa Taufik Hidayat Raih Emas Olimpiade!
Irwansyah kala tangani pebulu tangkis Indonesia. (Foto: PBSI)
A
A
A

LIMA pelatih Indonesia yang pernah latih atlet bulu tangkis India menarik diulas. Salah satunya merupakan eks juru taktik Taufik Hidayat.

Kiprah ciamik pelatih Indonesia membuat mereka laris-manis dilirik negara luar. Mereka diminta menangani atlet-atlet dari berbagai negara agar mendongkrak prestasi.

Beberapa pelatih pun menangani pebulu tangkis India. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pelatih Indonesia yang Pernah Latih Atlet Bulu Tangkis India:

1. Mulyo Handoyo

Mulyo Handoyo (Foto: PBSI)

Salah satu pelatih Indonesia yang pernah latih atlet bulu tangkis India adalah Mulyo Handoyo. Namanya begitu tersohor di dunia bulu tangkis Tanah Air karena sukses membawa sejumlah atlet ukir prestasi manis. Salah satunya Taufik Hidayat.

Di tangan Mulyo Handoyo, Taufik Hidayat sukses meraih medali emas Olimpiade. Pencapaian itu diraihnya pada Olimpiade Athena 2004.

Tak heran, Mulyo dilirik melatih di India. Hal itu terjadi pada 2017. Dia pun jadi pelatih asal pertama Indonesia yang menjajaki karir kepelatihan di India. Mulyo Handoyo tangani tunggal putra India, seperti Kidambi Srikanth, Sai Praneeth, hingga Prannoy HS.

2. Irwansyah

Jonatan Christie. Irwansyah. PBSI

Irwansyah juga ikut hijrah menangani pebulu tangkis India. Sebelumnya, dia sukses menangani tunggal putra di pelatnas PBSI.

Di bawah asuhannya, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, hingga Chico Aura Dwi Wardoyo ukir prestasi manis hingga rebut banyak gelar juara. Tak ayal, Irwansyah dilirik juga menangani pebulu tangkis India. Dia mendampingi Pusarla V Sindhu sejak awal 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement