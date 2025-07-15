5 Pelatih Indonesia yang Pernah Latih Atlet Bulu Tangkis India, Nomor 1 Bawa Taufik Hidayat Raih Emas Olimpiade!

LIMA pelatih Indonesia yang pernah latih atlet bulu tangkis India menarik diulas. Salah satunya merupakan eks juru taktik Taufik Hidayat.

Kiprah ciamik pelatih Indonesia membuat mereka laris-manis dilirik negara luar. Mereka diminta menangani atlet-atlet dari berbagai negara agar mendongkrak prestasi.

Beberapa pelatih pun menangani pebulu tangkis India. Siapa saja mereka?

Berikut 5 Pelatih Indonesia yang Pernah Latih Atlet Bulu Tangkis India:

1. Mulyo Handoyo

Salah satu pelatih Indonesia yang pernah latih atlet bulu tangkis India adalah Mulyo Handoyo. Namanya begitu tersohor di dunia bulu tangkis Tanah Air karena sukses membawa sejumlah atlet ukir prestasi manis. Salah satunya Taufik Hidayat.

Di tangan Mulyo Handoyo, Taufik Hidayat sukses meraih medali emas Olimpiade. Pencapaian itu diraihnya pada Olimpiade Athena 2004.

Tak heran, Mulyo dilirik melatih di India. Hal itu terjadi pada 2017. Dia pun jadi pelatih asal pertama Indonesia yang menjajaki karir kepelatihan di India. Mulyo Handoyo tangani tunggal putra India, seperti Kidambi Srikanth, Sai Praneeth, hingga Prannoy HS.

2. Irwansyah

Irwansyah juga ikut hijrah menangani pebulu tangkis India. Sebelumnya, dia sukses menangani tunggal putra di pelatnas PBSI.

Di bawah asuhannya, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, hingga Chico Aura Dwi Wardoyo ukir prestasi manis hingga rebut banyak gelar juara. Tak ayal, Irwansyah dilirik juga menangani pebulu tangkis India. Dia mendampingi Pusarla V Sindhu sejak awal 2025.