Berikut lima pebulu tangkis berparas bidadari yang punya banyak penggemar di Indonesia termasuk Gronya Somerville (Foto: Instagram/@gronyasomerville)

BERIKUT lima pebulu tangkis berparas bidadari yang punya banyak penggemar di Indonesia. Salah satunya sudah diakui oleh sesama pemain!

Penampilan para pebulu tangkis tak hanya mencuri perhatian di dalam lapangan. Di luar lapangan pun, paras cantik mereka juga sering membuat penggemar terpikat.

Badminton Lovers Indonesia buktinya, selalu memenuhi kolom komentar di akun media sosial lima pemain cantik ini. Siapa saja mereka? Simak ulasannya.

1. Chiharu Shida

Paras cantik pebulu tangkis satu ini memang sudah diakui. Bahkan, dua pebulu tangkis pria yakni Pramudya Kusumawardana dan Kunlavut Vitidsarn (Thailand) kesengsem dengan Shida.

Tak hanya cantik, pemain asal Jepang ini termasuk jagoan di sektor ganda putri. Tidak heran bila penggemar begitu tergila-gila dengan Shida yang akan berganti pasangan mulai Agustus 2025.

2. Huang Ya Qiong

Paras cantik pemain satu ini juga banyak disukai masyarakat Indonesia. Buktinya, Ya Qiong selalu mendapat banyak cenderamata setiap bertanding di Istora Senayan, Jakarta.

Sayangnya, pebulu tangkis berkebangsaan China ini sudah pensiun pada akhir 2024. Wajah cantik Ya Qiong tak lagi terlihat di atas lapangan.