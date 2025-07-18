Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Miris Putra Sulung Hendra Setiawan, Liu Yu Chen Ternyata Pernah Terlibat Kasus Match Fixing

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |15:45 WIB
Kisah Miris Putra Sulung Hendra Setiawan, Liu Yu Chen Ternyata Pernah Terlibat Kasus Match Fixing
Kisah miris Liu Yu Chen yang dijuluki putra sulung Hendra Setiawan ini menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)
A
A
A

KISAH miris pebulu tangkis China Liu Yu Chen menarik untuk diulas. Sebab, pria yang dijuluki anak sulung Hendra Setiawan itu pernah terlibat kasus match fixing.

Yu Chen dan Hendra merupakan rival di atas lapangan. Keduanya sama-sama turun di sektor ganda putra sehingga sering berjumpa dalam pertandingan.

1. Hubungan Unik

Liu Yu Chen berfoto bersama Hendra Setiawan dan keluarganya (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)

Akan tetapi, hubungan keduanya di luar lapangan ternyata cukup unik. Yu Chen dan Hendra kerap terlihat bersama, bahkan pernah mengunjungi rumah sang idola.

Usut punya usut, Yu Chen ternyata begitu mengidolai Hendra yang berusia 11 tahun lebih tua. Ia mengaku kerap menyaksikan aksi-aksi legenda bulu tangkis Indonesia tersebut lewat layar kaca.

Kekaguman itu tak berhenti hingga Yu Chen berkarier sebagai pebulu tangkis profesional. Bersama dengan Li Jun Hui, ia menjadi rival sengit Hendra yang berpasangan dengan Mohammad Ahsan pada 2018-2022.

Rasa kagum dan hormat itu berubah jadi hubungan spesial. Yu Chen kerap mengunjungi kediaman Hendra saat bermain di Indonesia. Ia juga kerap mengajak idolanya itu berfoto bersama jika berada satu arena di pertandingan manapun hingga dianggap sebagai putra sulung sang idola.

 

