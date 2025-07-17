Hasil 16 Besar Japan Open 2025: Beda Nasib Putri KW dan Jafar/Felisha

TOKYO – Dua wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani (tunggal putri) dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (ganda campuran) baru saja memainkan laga 16 besar Japan Open 2025. Sayangnya kedua wakil Tanah Air itu mengalami nasib yang berbeda.

Tepatnya Jafar/Felisha mengalami nasib buruk karena harus rela terhenti di 16 besar Japan Open 2025 usai menelan kekalahan. Sedangkan Putri KW –sapaan akrab Putri– berhak lolos ke perempatfinal setelah memetik kemenangan.

Dua pertandingan tersebut berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Kamis (17/7/2025) siang WIB. Kedua wakil Indonesia itu sama-sama bermain di laga ketujuh, namun di lapangan yang berbeda.

1. Putr KW Menang atas Tuan Rumah

Putri Kusuma Wardani berhasil merebut kemenangan atas wakil Jepang, Tomoka Miyazaki. Tiket babak delapan besar diraih oleh pebulu tangkis berusia 22 tahun itu setelah menang dalam dua gim langsung.

Pada gim pertama, Putri KW langsung memimpin dengan permainan efektif. Serangan demi serangan mampu membuat Tomoka kewalahan. Sempat mendapatkan perlawanan, Putri KW akhirnya sukses mengunci kemenangan dengan skor 21-17.

Berlanjut pada gim kedua, Putri KW melesat sejak awal pertandingan. Permainan cerdik dari tunggal putri kelahiran Tangerang, Banten itu membuat Tomoka tak berkutik. Alhasil, gim kedua menjadi milik Putri KW 21-14.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

2. Jafar/Felisha Dipulangkan Wakil Malaysia

Sementara itu, Jafar/Felisha mengalami nasib berbeda dengan Putri KW. Bermain lebih dulu, ganda campuran ranking 14 dunia ini kalah dari utusan Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei dalam pertarungan tiga gim.