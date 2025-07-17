Hasil 16 Besar Japan Open 2025: Kalah dari Wakil Tuan Rumah, Amri/Nita Gagal ke Perempatfinal

TOKYO - Pasangan ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dipastikan gagal ke perempatfinal Japan Open 2025, pada Kamis (17/7/2025) pagi WIB. Langkah Amri/Nita terhenti usai kalah dari perwakilan tuan rumah, Hiroki Midorikawa/Natsu Saito di babak 16 besar.

Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Amri/Nita sejatinya sudah berjuang selama 1 jam 1 menit. Namun, perjuangan mereka hingga ke rubber game akhirnya gagal berbuah manis karena tetap kalah dengan skor 21-23, 21-18, dan 14-21.

Jalannya Pertandingan

Amri/Nita tampil begitu percaya diri melawan Hiroki/Natsu dalam awal gim pertama. Kini Amri/Nita sementara waktu memimpin 6-4 atas lawan

Hiroki Natsu memberikan perlawanan cukup ketat untuk Amri/Nita. Hal ditandai poin antara kedua pasangan bisa berimbang 8-8.

Laga antara kedua pasangan berjalan sengit. Pasalnya, Hiroki/Natsu dan Amri/Nita saling kejar mengejar poin dalam upaya mengamankan gim pertama.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. (PBSI)

Amri/Nita akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dalam gim pertama. Mereka kalah 19-23 dari wakil asal Jepang tersebut.

Dalam gim kedua, Amri/Nita dikejutkan dengan permainan ngotot dari Hiroki/Natsu. Pasalnya, salam waktu yang singkat mereka tertinggal 1-4 dari wakil asal Jepang.

Semangat pantang menyerah ditunjukan Amri/Nita. Hal tersebut karena bisa membalikan keadaan atas Hiroki/Natsu yang kini skor 10-8.