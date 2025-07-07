Hasil Playoff IBL 2025: Menangi Laga Krusial Kontra Hangtuah, Dewa United Lolos Semifinal

TANGERANG - Dewa United Banten berhasil merebut kemenangan krusial atas Amartha Hangtuah Jakarta di gim ketiga playoff IBL 2025, pada Mingg 6 Juli 2025 malam WIB. Bermain di Dewa United Arena, Banten, tim tuan rumah tepatnya menang dengan skor 81-68.

Berkat kemenangan di gim ketiga itu, maka Dewa United menang 2-1 atas Hangtuah. Hasil tersebut membuat Dewa United lolos ke semifinal dan dipastikan berjumpa RANS Simba.

Ya, Dewa United sukses melaju ke babak semifinal dengan kedudukan akhir 2-1. Di babak empat besar, mereka akan menghadapi RANS Simba Bogor yang sudah lolos terlebih dahulu dengan mengalahkan Kesatria Bengawan Solo dengan kedudukan akhir 2-0.

Jalannya Pertandingan

Duel penentuan antara kedua tim yang sama-sama mengoleksi satu kemenangan pada ronde pertama ini berjalan sengit. Tim tuan rumah terlebih dahulu mencetak angka pertama, tetapi kemudian justru Hangtuah yang memegang keunggulan dengan skor 10-6.

Tak ingin mengecewakan suporter yang hadir, Dewa United pun bangkit dan perlahan mengejar ketertinggalan hingga akhirnya unggul 16-15. Kuarter pertama pun berakhir dengan keunggulan 21-19 untuk tim tuan rumah.

Kuarter kedua kembali berjalan sengit dengan kedua tim yang bergantian mencuri poin dan merebut keunggulan. Hangtuah menambah 17 poin pada kuarter kedua sedangkan Dewa United hanya 12 poin, paruh pertama pun berakhir dengan keunggulan 36-33 untuk Hangtuah.

hangtuah jakarta foto ig @hangtuah.basketball

Selepas rehat, Dewa United langsung tancap gas dan meninggalkan tim tamu dengan menambah 26 poin, sedangkan Hangtuah hanya mencetak 12 poin pada kuarter ketiga. Skor 59-48 untuk keunggulan Dewa United memasuki kuarter terakhir.