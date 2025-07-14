10 Makanan Ini Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Susah Banget!

Ade Rai menyebut 10 makanan ini harus dijauhi jika ingin awet muda (Foto: Instagram/@ade_rai)

BERIKUT 10 makanan yang wajib dijauhi jika ingin awet muda menurut Ade Rai. Salah satunya susah betul untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia.

Bukan rahasia lagi jika Ade Rai kerap menjadi rujukan untuk pola hidup sehat. Betapa tidak, pria asal Bali itu terlihat masih awet muda di usia yang menginjak setengah abad.

Selain rajin berolahraga, pola makan yang sehat juga menjadi rahasia utama untuk awet muda. Lantas, makanan apa saja yang mesti dijauhi bila ingin seperti Ade Rai? Simak ulasannya.

10 Makanan Ini Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda

1. Nasi Putih

Ini adalah makanan yang nyaris mustahil dihindari oleh masyarakat Indonesia karena nasi putih telah menjadi konsumsi harian. Namun, Ade Rai menyarankan untuk mengganti nasi putih dengan nasi merah yang punya kandungan fitokimia yang sangat ampuh mengatasi tanda-tanda penuaan.

2. Mi Instan

Banyak orang Indonesia yang menyukai mi instan. Selain mudah dan cepat dibuatnya, makanan ini juga memiliki rasa yang cenderung membuat ketagihan. Namun, bukan rahasia lagi mi instan juga mendatangkan dampak buruk kepada tubuh terhadap beberapa organ seperti lambung, hati dan bahkan kulit.

3. Makanan Asin

Makanan Indonesia banyak yang asin, bahkan cenderung berlebihan dalam penggunaan garam yang tidak akan sehat untuk kulit. Sebab, makanan asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput sehingga Ade Rai menyarankan untuk menghindari makanan ini.

4. Junk Food

Sudah bukan rahasia lagi, junk food tidak termasuk makanan sehat. Junk food bisa berisi banyak gula, lemak hingga garam yang tinggi yang tentu tidak sehat untuk tubuh.