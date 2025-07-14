Jajal Arena, Anthony Ginting Kagok Jelang Comeback di Japan Open 2025

TOKYO – Anthony Sinisuka Ginting mengaku agak kagok jelang comeback di Japan Open 2025 Super 750. Apalagi, ia sudah enam bulan absen dari lapangan pertandingan.

Satu hari jelang bergulirnya Japan Open 2025, tim bulu tangkis Indonesia berkesempatan menjajal Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada sesi latihan resmi hari Senin (14/7/2025) siang. Dalam sesi berdurasi satu jam, Ginting dan kolega bergantian berlatih di lapangan satu, dua, dan tiga.

1. Terasa Berbeda

Pemain asal Cimahi itu mengungkapkan suasana latihan terasa berbeda setelah sekian lama tidak turun bertanding. Meski begitu, ia terus menjalin komunikasi dengan pelatihnya, Indra Wijaya, guna mematangkan persiapan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.

"Rasanya berbeda karena sudah lama sekali tidak bertanding. Biasanya saya hanya latihan dan ini mau turnamen, walau pun masih adaptasi lapangan hari ini tapi sudah di venue jadi ada rasa yang berbeda," ungkap Ginting dalam keterangan PBSI, Senin (14/7/2025).

"Ada rasa kagok pastinya karena jangankan enam bulan, satu bulan tidak pertandingan saja ada kagoknya. Tapi tadi coba diskusi dengan pelatih koh Indra (Wijaya), apa saja yang harus dipersiapkan, tidak hanya teknisnya tapi juga non-teknis di luar lapangannya," tambah pemain berusia 28 tahun itu.