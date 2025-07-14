Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Anthony Ginting Pasrah Hadapi Kodai Naraoka di Babak Pertama Japan Open 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |14:41 WIB
Anthony Ginting Pasrah Hadapi Kodai Naraoka di Babak Pertama Japan Open 2025
Anthony Sinisuka Ginting dan Kodai Naraoka. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, pasrah langsung hadapi lawan berat di babak pertama Japan Open 2025. Dia akan lawan jagoan Jepang, Kodai Naraoka.

Kodai Naraoka diketahi berstatus unggulan ketujuh di Japan Open 2025. Tentunya, ini ajan jadi tantangan berat untuk Anthony Ginting.

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

1. Drawing Tak Menguntungkan

Secara hasil drawing atau undian, tentu hal ini tidak menguntungkan bagi Ginting. Selain berstatus sebagai pemain unggulan, Naraoka memiliki keuntungan lain karena tampil di hadapan publik sendiri.

Namun, Ginting sendiri hanya bisa pasrah ketika melihat hasil undian yang ada. Sebagai pemain yang saat ini menduduki peringkat 50 dunia, Ginting sadar bahwa potensi untuk bertemu lawan berat bisa saja terjadi di babak awal.

"Yang mau dipilih siapa juga, kan enggak ada yang bisa dipilih gitu kan," ungkap Ginting kepada awak media pada pekan lalu di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Senin (14/7/2025).

"Maksudnya dari semua 32 pemain yang main pun memang kualitasnya bagus-bagus semua. Apalagi sudah di Super 750 sampai Super 1000 kan," tambahnya.

"Ya dengan kondisi ke ranking saya yang sekarang, ranking 50, pasti apa (hasil drawing) kayak mencar ke mana-mana kan, random bisa langsung ketemu seeded satu apa segala macem," lanjutnya.

 

