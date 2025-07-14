8 Pembalap Jatuh di MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez Bongkar Caranya Hindari Kecelakaan

Marc Marquez berhasil terhindar dari kecelakaan yang memakan hingga delapan korban di MotoGP Jerman 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Delapan pembalap terjatuh di balapan utama MotoGP Jerman 2025 pada Minggu 13 Juli malam WIB. Marc Marquez lalu bicara tipsnya menghindari kecelakaan.

Dari 18 pembalap yang ikut serta pada seri ke-11 MotoGP 2025 itu, hanya 10 yang berhasil finis! Angka ini sekaligus menjadi jumlah pembalap paling sedikit finis dalam balapan sejak MotoGP Australia 2011.

1. Tikungan 1

Tikungan 1 Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, paling banyak memakan korban. Setidaknya ada dua pembalap yang terjatuh di sana, yakni Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi. Apesnya, mereka jatuh saat sedang menempati posisi kedua di belakang Marquez.

Di saat banyak rider berjatuhan, Marquez justru tampil gemilang dan sukses meraih podium teratas. Rider berjuluk Baby Alien itu menyadari ada tekanan angin yang berlebihan pada Tikungan 1 sehingga membuat koleganya berjatuhan.

“Saya mencoba untuk fokus, memahami semuanya. Di Tikungan 1 saya menyadari ada, tidak banyak, tapi ada angin belakang,” ujar Marquez, dilansir dari Crash, Senin (14/7/2025).

“Jadi Anda tidak bisa mengerem di tempat yang sama. Arah motor pun menjadi berbeda. Hal ini ditambah dengan kondisi lintasan yang minim karet (ban) akibat hujan kemarin,” sambung pria asal Spanyol itu.