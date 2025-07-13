Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tiket MotoGP Mandalika 2025 Semua Kategori Berlaku untuk 3 Hari!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |15:38 WIB
Tiket MotoGP Mandalika 2025 Semua Kategori Berlaku untuk 3 Hari!
Tiket MotoGP Mandalika 2025 semua kategori berlaku untuk tiga hari penyelenggaraan (Foto: Instagram/@injourney.id)
JAKARTA – Semua kategori tiket MotoGP Mandalika 2025 berlaku untuk tiga hari yakni 3-5 Oktober. Ini tentu jadi kabar baik untuk semua penggemar balap motor di Tanah Air.

1. Berlaku 3 Hari Beruntun

Sirkuit Internasional Mandalika bersiap menyambut balapan MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Okezone/Djanti Virantika)
Sirkuit Internasional Mandalika bersiap menyambut balapan MotoGP Mandalika 2024 (Foto: Okezone/Djanti Virantika)

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh pihak penyelenggara, InJourney, lewat akun media sosialnya. Jadi, hanya dengan satu tiket, pencinta balap dapat menikmati seluruh rangkaian balap MotoGP Mandalika 2025.

Hanya dengan satu tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025, kamu bisa menikmati seluruh rangkaian balap selama tiga hari beruntun!” tulis InJourney dalam akun Instagram resminya @injourney.id, dikutip Minggu (13/7/2025).

Tiket tersebut berlaku untuk seluruh kategori dan tanpa biaya tambahan. Langkah ini merupakan salah satu upaya penyelenggara untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan antusiasme menyaksikan MotoGP Mandalika 2025.

Yup, kamu ga salah baca. Tahun ini, tiket seluruh kategori mulai dari Festival, Regular Grandstand, Premium Grandstand, VIP Luxury Tent, VIP Deluxe, sampai VIP Premiere dapat digunakan untuk masuk ke sirkuit pada 3–5 Oktober 2025 tanpa terkecuali,” tutur InJourney.

 

