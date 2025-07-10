Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Atlet Kalimantan Selatan Jendy Apriadana Nyaman Main di Pro Billiard Center

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |22:53 WIB
Atlet Kalimantan Selatan Jendy Apriadana Nyaman Main di Pro Billiard Center
Jendry Apriadana mengaku nyaman bermain di Pro Billiard Center, Jakarta (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA – Atlet biliar nasional, Jendry Apriadana, mengaku nyaman bermain di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower Lantai 2, Jakarta. Sebab, fasilitas tempat tersebut cukup berkualitas dan meja bermerk Predator yang dipakai, memiliki standar kelas dunia.

Jendy ambil bagian dalam babak kualifikasi Indonesia International Open 2025. Nantinya partai utama ajang itu akan diikuti 128 pebiliar dari 20 negara yang sudah terkonfirmasi.

1. Fasilitas Kelas Dunia

Kualifikasi Indonesia International Open 2025 di Pro Billiar Center (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Pebiliar asal Kalimantan Selatan itu mengaku sangat nyaman bermain biliar di PBC. Jadi, para atlet bisa menampilkan performa terbaiknya dengan dukungan fasilitas yang luar biasa karena standar dunia.

"Fasilitasnya cukup keren, dari venue juga sangat layak untuk turnamen sekelas internasional," kata Jendy kepada Okezone, Kamis (10/7/2025).

Indonesia International Open 2025 akan memperebutkan total hadir USD235 ribu atau sekira Rp3,8 miliar dengan jumlah kategori yang bertambah dari sebelumnya. Turnamen ini akan menyuguhkan persaingan ketat dalam tiga kategori utama: Men’s 10 Ball Open, Women’s 10 Ball Open, dan Mixed Doubles 10 Ball Open. 

 

Halaman:
1 2
