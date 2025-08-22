Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Sambut Gembira MNC Billiard Tournament 2025

JAKARTA – Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, menyambut dengan gembira MNC Billiard Tournament 2025. Ajang semacam ini disebutnya sangat penting untuk mengembangkan olahraga biliar di Tanah Air.

MNC Finance bersama MNC Leasing menyelenggarakan turnamen bertajuk MNC Billiard Tournament 2025. Turnamen ini diselenggarakan di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Hary Tanoesoedibjo membuka MNC Billiard Tournament 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)

Turnamen tersebut diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada perbankan yang menjadi kreditur MNC Finance dan MNC Leasing. Kegiatan ini juga digelar dalam rangka menyemarakkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dan sekaligus ajang silaturahmi.

1. Dukungan Penuh

Hary Tanoesoedibjo hadir langsung untuk membuka acara tersebut. Pria berusia 59 tahun itu memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan turnamen karena diyakini dapat memberi dampak positif bagi kemajuan olahraga biliar di Indonesia.

“Saya menyambut gembira tentunya kompetisi ini. Satu cabang olahraga yang bisa tumbuh dengan baik dan menjadi industri itu salah satunya harus dilakukan kompetisi. Di tempat ini (PBC) setiap minggunya ada kompetisi, kompetisi kecil-kecilan,” ucap Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya, Jumat (22/8/2025).

“Tujuannya ya kalau orang berkompetisi pasti latihan, syarat cabor ingin maju ya banyak kompetisi, kemudian kompetisi internasional untuk melatih mental. Media membantu agar terekspos, dan tentunya memiliki pelatih yang kompeten,” sambungnya.