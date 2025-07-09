Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Tak Terduga Valentino Rossi saat Membuka Jalan untuk Marc Marquez di MotoGP Spanyol

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |20:53 WIB
Kisah Tak Terduga Valentino Rossi saat Membuka Jalan untuk Marc Marquez di MotoGP Spanyol
Valentino Rossi dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH tak terduga Valentino Rossi menarik diulas. Dia membuka jalan untuk Marc Marquez di MotoGP Spanyol.

Momen itu tepatnya terjadi di MotoGP Spanyol 2020. Kala itu, balapan seru tersaji di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada 19 Juli 2020.

MotoGP Malaysia 2015 Valentino Rossi dan Marc Marquez (MotoGP)

1. Marc Marquez Bernasib Apes

Kala itu, Marquez masih membela tim Repsol Honda. Sementara itu, Rossi membela tim Monster Energy Yamaha.

Marquez pun bernasib sial. Dia harus keluar lintasan pada lap kelima. Marquez langsung berusaha bangkit usai terjatuh, tetapi posisinya langsung tercecer ke belakang.

Tak menyerah, Marquez berusaha menyalip satu per satu pembalap di depannya demi kembali bersaing di baris depan. Kejadian menarik pun tersaji saat itu.

Secara mengejutkan Valentino Rossi mau memberi jalan untuk Marquez. Rossi terlihat dengan mudah disalip oleh juara dunia enam kali itu saat berusaha mendapat posisi kesembilan.

Aksi ini jadi sorotan besar karena Marquez dan Rossi diketahui punya rivalitas sengit. Keduanya kerap bersaing sengit di lintasan untuk meraih hasil terbaik. Tak jarang, persaingan itu membuat keduanya saling bersenggolan hingga terjatuh.

Rossi pun merana dalam balapan itu. Dia harus menyudahi balapan ke lap 19 karena motornya mengalami masalah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/38/3175924/ducati_menunjuk_michele_pirro_untuk_menggantikan_marc_marquez_di_motogp_australia_2025-Q8V0_large.jpg
Resmi! Michele Pirro Gantikan Marc Marquez di MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/38/3175882/marc_marquez-q7UF_large.jpg
Buntut Marc Marquez Cedera, Masyarakat Australia Minta MotoGP Mandalika Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175639/alex_marquez_langsung_tatap_seri_australia-N71w_large.jpg
Lupakan Podium di MotoGP Mandalika 2025, Alex Marquez Langsung Tatap Seri Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175621/ducati_corse_menjalani_akhir_pekan_penuh_musibah_di_motogp_mandalika_2025-gF2p_large.jpg
Anggap MotoGP Mandalika 2025 Musibah, Ducati: Kami Butuh Situasi Sulit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175727/marc_marquez_disebut_seperti_ayrton_senna_di_motogp-bjhZ_large.jpg
Marc Marquez bak Ayrton Senna di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/38/3175721/berikut_empat_pembalap_dengan_jeda_juara_dunia_motogp_paling_lama-pCxt_large.jpg
4 Pembalap dengan Jeda Juara Dunia MotoGP Paling Lama, Nomor 1 Marc Marquez!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement