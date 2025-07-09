Kisah Tak Terduga Valentino Rossi saat Membuka Jalan untuk Marc Marquez di MotoGP Spanyol

KISAH tak terduga Valentino Rossi menarik diulas. Dia membuka jalan untuk Marc Marquez di MotoGP Spanyol.

Momen itu tepatnya terjadi di MotoGP Spanyol 2020. Kala itu, balapan seru tersaji di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada 19 Juli 2020.

1. Marc Marquez Bernasib Apes

Kala itu, Marquez masih membela tim Repsol Honda. Sementara itu, Rossi membela tim Monster Energy Yamaha.

Marquez pun bernasib sial. Dia harus keluar lintasan pada lap kelima. Marquez langsung berusaha bangkit usai terjatuh, tetapi posisinya langsung tercecer ke belakang.

Tak menyerah, Marquez berusaha menyalip satu per satu pembalap di depannya demi kembali bersaing di baris depan. Kejadian menarik pun tersaji saat itu.

Secara mengejutkan Valentino Rossi mau memberi jalan untuk Marquez. Rossi terlihat dengan mudah disalip oleh juara dunia enam kali itu saat berusaha mendapat posisi kesembilan.

Aksi ini jadi sorotan besar karena Marquez dan Rossi diketahui punya rivalitas sengit. Keduanya kerap bersaing sengit di lintasan untuk meraih hasil terbaik. Tak jarang, persaingan itu membuat keduanya saling bersenggolan hingga terjatuh.

Rossi pun merana dalam balapan itu. Dia harus menyudahi balapan ke lap 19 karena motornya mengalami masalah.