Bersitegang dengan Aprilia Racing, Jorge Martin Kena Semprot Bos Dorna Sports

SANG juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, kena semprot CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta karena masalah kontrak dengan Aprilia Racing. Ezpeleta mengingatkan Martin tak boleh ikut MotoGP musim depan jika permasalahan dengan Aprilia tak selesai.

Jorge Martin saat ini sedang menepi karena cedera panjang sejak tes pramusim. Dia sempat absen dalam tiga balapan awal, kemudian membalap kembali pada seri balapan keempat di Qatar.

Sayangnya, Martin kembali mengalami insiden dalam balapan tersebut. Dia pun harus menepi lagi untuk memulihkan kondisinya. Senyampang dengan itu, Martinator -julukan Jorge Martin- sudah mengumumkan akan mengakhiri kontrak dengan Aprilia Racing.

Pembalap asal Spanyol itu mengaktifkan klausul yang membuatnya berhak meninggalkan tim. Manajer Jorge Martin, Albert Valera mengatakan kliennya bebas kontrak untuk kejuaraan musim 2026.

Namun demikian, Aprilia Racing merasa tak setuju dengan klausul tersebut. Pernyataan resmi tim menegaskan bahwa Martin masih bersama Aprilia Racing untuk MotoGP 2026 sesuai kontrak yang berlaku.

1. Kena Semprot Bos Dorna Sports

Situasi ini membuat Dorna Sports selaku pemegang hak komersil MotoGP angkat bicara melalui sang CEO, Carmelo Ezpeleta. Dia mengatakan, Martin harus menghormati kontrak yang berlaku kecuali jika hakim pengadilan membuat keputusan yang berpihak padanya.

"Jika kedua belah pihak memiliki niat dan ingin mengakhiri kontrak, itu mungkin saja. Jika salah satu pihak mengatakan bahwa kontrak masih berlaku, hakim yang tercantum dalam kontrak harus memutuskan siapa yang benar," kata Ezpeleta dikutip dari Crash, Senin (30/6/2025).

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Ezpeleta menegaskan, Martin tidak akan diizinkan untuk balapan selama permasalahan kontrak dengan Aprilia Racing belum selesai. Itu artinya, Martin tidak boleh membalap dengan tim lainnya pada MotoGP 2026 selama masalah dengan Aprilia Racing urung kelar.