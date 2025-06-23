Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming Premiere Padel 2025: Valladolid di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |16:46 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Premiere Padel 2025: Valladolid di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming premiere Padel 2025 di Vision+ (Foto: Vision+)
JAKARTA - Olahraga padel kini makin digandrungi. Kombinasi antara tenis dan squash ini menghadirkan aksi cepat, strategi tajam, dan rally menegangkan yang bikin penonton tak bisa berkedip. Salah satu turnamen terbesarnya, Premiere Padel 2025: Valladolid, siap digelar mulai 23 Juni 2025. Streaming keseruannya dengan klik di sini

Kota Valladolid di Spanyol menjadi tuan rumah turnamen kategori P2 yang prestisius ini. Tak hanya menyajikan aksi kelas dunia, lokasi yang ikonik menjadikan pertandingan padel di Valladolid terasa begitu spesial. Para pemain top dunia akan beradu strategi dan kecepatan demi menjadi juara. Simak jadwal lengkapnya berikut:

Cukup Lakukan Beberapa Tips Sederhana Ini agar Terlihat Jago Bermain Padel

Senin, 23 Juni 2025

22:00 WIB | Day 1: Match 1–3 (beIN Sports 1)

Selasa, 24 Juni 2025

14:00 WIB | Day 2: Match 1 (beIN Sports 1)

22:00 WIB | Day 2: Match 2–4 (beIN Sports 1)

Rabu, 25 Juni 2025

14:00 WIB | Day 3: Match 1 (beIN Sports 1)

22:00 WIB | Day 3: Match 2–4 (beIN Sports 1)

Kamis, 26 Juni 2025

14:00 WIB | Day 4: Match 1–2 (beIN Sports 1)

22:00 WIB | Day 4: Match 3–5 (beIN Sports 1)

Jumat, 27 Juni 2025

14:00 WIB | Day 5 Quarterfinal (Women) Match 1–2 (beIN Sports 3)

Sabtu, 28 Juni 2025

00:20 WIB | Day 5 Quarterfinal (Men) Match 4–5 (beIN Sports 1)

15:00 WIB | Day 6 Semifinal (Women) Match 1–2 (beIN Sports 3)

 

Halaman:
1 2
