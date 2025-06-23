Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming ATP 250 Mallorca Championship 2025 di Vision+, Pemanasan Jelang Wimbledon!

MNC Media , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |16:08 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming ATP 250 Mallorca Championship 2025 di Vision+, Pemanasan Jelang Wimbledon!
Simak jadwal dan link live streaming ATP 250 Mallorca Championship 2025 yang merupakan pemanasan Wimbledon (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Menjelang Wimbledon 2025, hadir lagi salah satu turnamen lapangan rumput yang tak kalah menarik hadir untuk para pecinta tenis dunia: ATP 250 Mallorca Championships. Nonton streaming dengan klik di sini

Digelar mulai 22 Juni, turnamen ini merupakan salah satu ajang pemanasan penting bagi para petenis top dunia jelang Grand Slam ketiga tahun ini. Simak jadwal lengkap ATP 250 Mallorca Championships 2025 di VISION+ berikut:

Ilustrasi Tenis

Minggu, 22 Juni 2025

18:00 WIB | Day 1 Match 1

23:00 WIB | Day 1 Match 3

Senin, 23 Juni 2025

18:00 WIB | Day 2 Match 1

20:30 WIB | Day 2 Match 2

23:00 WIB | Day 2 Match 3

Selasa, 24 Juni 2025

18:00 WIB | Day 3 Match 1

20:30 WIB | Day 3 Match 2

23:00 WIB | Day 3 Match 3

Rabu, 25 Juni 2025

18:00 WIB | Day 4 Match 1

20:30 WIB | Day 4 Match 2

23:00 WIB | Day 4 Match 3

Kamis, 26 Juni 2025

16:30 WIB | Quarterfinal 1–3

23:00 WIB | Quarterfinal 4

Jumat, 27 Juni 2025

20:30 WIB | Semifinal 1

23:00 WIB | Semifinal 2

Sabtu, 28 Juni 2025

20:00 WIB | Final

Saksikan streaming di VISION+. Jangan lewatkan setiap aksi menegangkan dan skill luar biasa dari para petenis dunia hanya di channel beIN Sports melalui VISION+. Langganan beIN Sports di VISION+ hanya Rp36.000,-.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3191980/mgm_macau_tennis_masters_2025-z5Id_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+, Rising Stars Tenis Dunia Siap Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190316/saksikan_turnamen_tenis_next_gen_atp_finals_2025_di_vision_plus-DBGy_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187449/bastian_schweinsteiger_dan_ana_ivanovic_segera_bercerai-SwKx_large.jpg
Mantan Petenis Cantik Ana Ivanovic Segera Menjanda, Bastian Schweinsteiger Bikin Ulah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement