JAKARTA – Menjelang Wimbledon 2025, hadir lagi salah satu turnamen lapangan rumput yang tak kalah menarik hadir untuk para pecinta tenis dunia: ATP 250 Mallorca Championships. Nonton streaming dengan klik di sini.
Digelar mulai 22 Juni, turnamen ini merupakan salah satu ajang pemanasan penting bagi para petenis top dunia jelang Grand Slam ketiga tahun ini. Simak jadwal lengkap ATP 250 Mallorca Championships 2025 di VISION+ berikut:
Minggu, 22 Juni 2025
18:00 WIB | Day 1 Match 1
23:00 WIB | Day 1 Match 3
Senin, 23 Juni 2025
18:00 WIB | Day 2 Match 1
20:30 WIB | Day 2 Match 2
23:00 WIB | Day 2 Match 3
Selasa, 24 Juni 2025
18:00 WIB | Day 3 Match 1
20:30 WIB | Day 3 Match 2
23:00 WIB | Day 3 Match 3
Rabu, 25 Juni 2025
18:00 WIB | Day 4 Match 1
20:30 WIB | Day 4 Match 2
23:00 WIB | Day 4 Match 3
Kamis, 26 Juni 2025
16:30 WIB | Quarterfinal 1–3
23:00 WIB | Quarterfinal 4
Jumat, 27 Juni 2025
20:30 WIB | Semifinal 1
23:00 WIB | Semifinal 2
Sabtu, 28 Juni 2025
20:00 WIB | Final
