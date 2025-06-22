Menangi MotoGP Italia 2025, Marc Marquez Merasa Jadi Bagian Keluarga Ducati!

Marc Marquez merasa jadi bagian dari keluarga Ducati usai memenangi MotoGP Italia 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

SCARPERIA E SAN PIERO – Marc Marquez begitu girang usai memenangi MotoGP Italia 2025. Ia merasa menjadi bagian dari keluarga besar Ducati Corse setelah finis terdepan di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, Minggu (22/6/2025).

Marquez harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Sebab, rider berjuluk Baby Alien itu sempat bersaing sengit dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez pada delapan putaran awal.

Sampai akhirnya, Marquez berhasil mengambil alih posisi pertama dari sang adik di lap kesembilan. Dari situ, ia mulai tak terbendung dan terus menambah kecepatan waktunya hingga finis pertama diikuti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.

1. Girang

Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Marquez tak bisa menutupi rasa senangnya atas pencapaian manis ini. Pasalnya, ia berhasil membawa Ducati Lenovo meraih kemenangan di balapan kandang mereka. Ditambah lagi, tiga motor Ducati mendominasi podium pada balapan kandang ini.

“Rasanya benar-benar luar biasa. Hari ini bukan seragam merah Ducati secara teknis, tapi mengenakan warna merah di hari Ducati, di sirkuit Ducati,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Minggu (22/6/2025).

“Dengan tiga Ducati di podium—menang di sini dengan warna merah itu sangat penting, baik untuk mereka maupun untuk saya. Saya merasa menjadi bagian dari keluarga ini, dan saya sangat senang,” sambung pria berpaspor Spanyol itu.

2. Sudah Memprediksi

Lebih lanjut, Marquez sudah memprediksi Bagnaia dan Alex Marquez akan sangat merepotkan di awal balapan. Tapi, ia dapat memanfaatkan momentum yang ada sehingga sukses menjadi pemenang.