Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Menangi MotoGP Italia 2025, Marc Marquez Merasa Jadi Bagian Keluarga Ducati!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |22:24 WIB
Menangi MotoGP Italia 2025, Marc Marquez Merasa Jadi Bagian Keluarga Ducati!
Marc Marquez merasa jadi bagian dari keluarga Ducati usai memenangi MotoGP Italia 2025 (Foto: X/@ducaticorse)
A
A
A

SCARPERIA E SAN PIERO – Marc Marquez begitu girang usai memenangi MotoGP Italia 2025. Ia merasa menjadi bagian dari keluarga besar Ducati Corse setelah finis terdepan di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia, Minggu (22/6/2025).

Marquez harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Sebab, rider berjuluk Baby Alien itu sempat bersaing sengit dengan Francesco Bagnaia dan Alex Marquez pada delapan putaran awal.

Sampai akhirnya, Marquez berhasil mengambil alih posisi pertama dari sang adik di lap kesembilan. Dari situ, ia mulai tak terbendung dan terus menambah kecepatan waktunya hingga finis pertama diikuti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.

1. Girang

Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)
Start balapan Sprint Race MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Marquez tak bisa menutupi rasa senangnya atas pencapaian manis ini. Pasalnya, ia berhasil membawa Ducati Lenovo meraih kemenangan di balapan kandang mereka. Ditambah lagi, tiga motor Ducati mendominasi podium pada balapan kandang ini.

“Rasanya benar-benar luar biasa. Hari ini bukan seragam merah Ducati secara teknis, tapi mengenakan warna merah di hari Ducati, di sirkuit Ducati,” kata Marquez, dilansir dari Motosan, Minggu (22/6/2025).

“Dengan tiga Ducati di podium—menang di sini dengan warna merah itu sangat penting, baik untuk mereka maupun untuk saya. Saya merasa menjadi bagian dari keluarga ini, dan saya sangat senang,” sambung pria berpaspor Spanyol itu.

2. Sudah Memprediksi

Lebih lanjut, Marquez sudah memprediksi Bagnaia dan Alex Marquez akan sangat merepotkan di awal balapan. Tapi, ia dapat memanfaatkan momentum yang ada sehingga sukses menjadi pemenang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/38/3191826/marc_marquez_dan_rafael_nadal-ANlz_large.jpg
Rafael Nadal: Marc Marquez Salah Satu Atlet Terhebat Sepanjang Sejarah Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/38/3191613/marc_marquez_bersikap_realistis_jelang_motogp_2026-hjuN_large.jpg
Marc Marquez Ragu Dominasinya di MotoGP 2025 Bakal Terulang: Hampir Mustahil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/38/3191453/berikut_lima_motor_motogp_terkencang_di_2025-gL8K_large.jpg
5 Motor MotoGP Terkencang di 2025, Nomor 1 Tembus 360 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/38/3191310/simak_kaleidoskop_2025_tentang_keberhasilan_marc_marquez_merebut_juara_dunia_ketujuh_di_kelas_motogp-Z6J7_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Gelar Juara Dunia Ke-7 Marc Marquez yang Lebih dari Angka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/38/3190857/marc_marquez_tidak_selalu_mendorong_lajunya_hingga_100_persen_tapi_bisa_menangi_balapan-GKPc_large.jpg
Kepala Kru Ungkap Betapa Hebatnya Marc Marquez di MotoGP 2025: Tidak Push 100 Persen tapi Bisa Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/38/3190144/marc_marquez_bangkit_di_motogp_2025_setelah_sempat_cedera_parah_ducaticorse-FzYa_large.jpg
Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement