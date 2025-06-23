Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kesal Pembalapnya Dicemooh, Bos Ducati Minta Marc Marquez dan Valentino Segera Salaman

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |00:37 WIB
Kesal Pembalapnya Dicemooh, Bos Ducati Minta Marc Marquez dan Valentino Segera Salaman
Marc Marquez dan Valentino Rossi diminta segera salaman (Foto: MotoGP)
A
A
A

MANAJER tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, kesal melihat Marc Marquez dicemooh penonton di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, Italia. Ia lantas meminta pembalapnya itu untuk segera bersalaman dengan Valentino Rossi.

Marquez menjalani pekan balapan sempurna di MotoGP Italia 2025. Ia merebut pole position dan memenangi Sprint Race serta balapan utama.

1. Tidak Sportif

Marc Marquez memenangi MotoGP Italia 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

Namun, kemenangan Marquez terutama di Sprint Race, dinodai dengan cemoohan dari tribun sirkuit. Tardozzi kesal mendengar siulan serta ejekan tersebut dan sempat meminta mereka untuk diam.

Menurutnya, aksi para penonton tersebut kurang elok serta tidak mencerminkan sportivitas yang dijunjung tinggi dalam olahraga. Apalagi, insiden kontroversial itu sudah berlalu 10 tahun.

“Menurut saya, tindakan tidak sportif semacam itu tidak lagi bisa dibenarkan, mengingat insidennya sudah berlalu 10 tahun,” tukas Tardozzi, dikutip dari Crash, Senin (23/6/2025).

“Waktunya sudah tiba untuk membuka halaman baru dan menatap ke depan, terutama bagi Marc dan Valentino untuk mengirimkan pesan positif,” ketus pria berpaspor Italia tersebut.

 

Halaman:
1 2
