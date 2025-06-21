Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Ini Resmi Lepas Masa Lajang

PEBULU tangkis supercantik Thailand resmi lepas masa lajangnya. Dia adalah Rawinda Prajongjai.

Rawinda Prajongjai diketahui menikah dengan sesama atlet bulu tangkis Thailand, yakni Sitthikom Thammasin. Momen sakral penikahannya turut dihadiri sederet pebulu tangkis top Thailand.

1. Rawinda Prajongjai Resmi Menikah

Rawinda Prajongjai resmi menikah dengan Sitthikom Thammasin pada kemarin, Jumat, 20 Juni 2025. Keseruan acara pernikahan sejoli ini turut diunggah dalam akun Instagram pribadi keduanya.

Terlihat, Rawinda Prajongjai tampil begitu cantik dalam balutan dress berkelir putih. Sitthikom Thammasin pun mengenakan setelan jas dengan warna hitam.

Dalam acara itu, sejumlah pebulu tangkis top Thailand tampak hadir. Di antaranya, ada ganda putri andalan Thailand saat ini, yakni Benyapa Aimsaard/Nuntakarn Aimsaard, lalu ada eks tunggal putri cantik Thailand, Nitchaon Jindapol, kemudian ada juga tunggal putri nomor 9 dunia, Supanida Katethong.