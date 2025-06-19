Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Supercantik Thailand yang Putuskan Nikah Tahun 2025, Nomor 1 Kawin Besok!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |13:58 WIB
3 Pebulutangkis Supercantik Thailand yang Putuskan Nikah Tahun 2025, Nomor 1 Kawin Besok!
3 Pebulutangkis Supercantik Thailand yang Putuskan Nikah Tahun 2025. (Foto: Instagram/nat_nitchaon)
ADA 3 pebulutangkis supercantik Thailand yang putuskan nikah tahun 2025 ini. Bahkan salah satunya ada yang bakal menikah besok, Jumat 20 Juni 2025.

Thailand memang dikenal memiliki banyak talenta-talenta berbakat di dunia bulu tangkis. Tak hanya sekadar hebat, banyak atlet putri mereka yang terkenal karena kecantikannya.

Hanya saja banyak fans pemain Thailand yang tengah kecewa, karena idolanya memutuskan menikah di 2025 ini. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis Supercantik Thailand yang Putuskan Nikah Tahun 2025:

1. Rawinda Prajongjai

Rawinda Prajongjai
Rawinda Prajongjai

Rawinda merupakan mantan pebulutangkis andalan Thailand di sektor ganda putri. Ia yang dulunya berpasangan dengan Jongkolphan Kititharakul pun memutuskan pensiun sejak Agustus 2024 silam.

Kini tampaknya sudah diketahui apa yang membuat Rawinda meninggalkan dunia bulu tangkis. Sebab ia bakal segera menikah dengan kekasihnya yang juga atlet bulut tangkis, yakni Sitthikom Thammasin pada esok hari, Jumat 20 Juni 2025.

2. Jongkolphan Kititharakul

Jongkolphan Kititharakhul
Jongkolphan Kititharakhul

Rekan Rawinda, Jongkolphan malah sudah lebih dulu menikah. Tepatnya pebulu tangkis spesialis nomor ganda putri itu mengumumkan pernikahannya pada 20 Mei 2025.

Sama seperti Rawinda, Jongkolphan diketahui sudah pensiun sejak 2024 silam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
