5 Pemenang Terbanyak MotoGP Italia, Nomor 2 Musuh Valentino Rossi!

BERIKUT lima pemenang terbanyak MotoGP Italia. Dari deretan tersebut, ada satu musuh Valentino Rossi!

MotoGP 2025 sudah memasuki pekan balapan ke sembilan. Seri bertajuk MotoGP Italia 2025 itu akan digelar di Sirkuit Autodromo Internazionale del Mugello, Scarperia e San Piero, 20-22 Juni.

Tentu menarik mengulas siapa saja pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di GP Italia. Penasaran? Simak artikel berikut ini.

5 Pemenang Terbanyak MotoGP Italia

1. Geoff Duke (5 kali)

Pria berkebangsaan Inggris ini merupakan salah satu nama besar di dunia balap motor. Duke tercatat empat kali juara dunia pada 1951, 1953, 1954, dan 1955.

Pembalap yang wafat pada 2015 ini pernah empat kali jadi pemenang di Italia yang ketika itu masih dihelat di Sirkuit Autodromo Nazionale di Monza, Monza. Duke memenangi seri ini pada 1950, 1953, 1954, dan 1956.

2. Jorge Lorenzo (6 kali)

Pembalap satu ini merupakan tiga kali juara dunia pada 2010, 2012, dan 2015. Lorenzo tercatat pernah enam kali menjadi pemenang GP Italia pada 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, dan 2018.

Kendati cukup banyak menang di Negeri Pizza, pembalap satu ini justru jadi musuh bersama Italia. Ia pernah dicemooh oleh penonton di Mugello gara-gara rivalitasnya dengan Rossi!