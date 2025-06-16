Berkat Podium di MotoGP Aragon 2025, Francesco Bagnaia Bisa Senyum Lagi

BORGO PANIGALE – Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna lega senyum Francesco Bagnaia terlihat kembali usai balapan MotoGP Aragon 2025. Pasalnya pada balapan di Sirkuit Aragon, Spanyol itu, Bagnaia yang sempat melempem di dua seri sebelumnya berhasil bangkit dan naik podium lagi.

1. Podium Penting

Francesco Bagnaia akhirnya kembali ke podium di MotoGP Aragon 2025. Pembalap berusia 28 tahun itu sukses menempati urutan ketiga dalam balapan di Sirkuit Aragon, Spanyol pada Minggu (8/6/2025) lalu.

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mengakhiri puasa poin setelah melempem di seri balapan Prancis dan Inggris. Bagnaia kini menempati urutan ketiga di klasemen dengan koleksi 140 poin.

Dia tertinggal 93 poin dari rekan setimnya, Marc Marquez yang memimpin klasemen sementara. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- diketahui berhasil menjuarai MotoGP Aragon 2025.

Dall’Igna memuji Marquez dan Bagnaia yang tampil baik di Sirkuit Aragon. Setelah kagum dengan Marquez, Dall’Igna merasa senang melihat senyuman Bagnaia kembali. Menurutnya, dua kali juara MotoGP itu tampil apik di Aragon.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Berbicara soal juara, yang membuat saya benar-benar bahagia adalah Pecco yang ditemukan kembali, reaksinya, dan akhirnya, senyumannya,” kata Dall’Igna dilansir dari Crash, Senin (16/6/2025).

“Ia bertarung, bertahan di posisinya, melaju dengan baik, dan bahkan hampir menempati posisi kedua, bersaing untuk mendapatkan posisi yang penting, di antara para protagonis yang seharusnya selalu ia tempati,” sambungnya.