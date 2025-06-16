Hasil Race F1 GP Kanada 2025: George Russell Rebut Kemenangan Perdana di Musim Ini!

MONTREAL – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell berhasil memenangkan balapan Formula One (F1) GP Kanada 2025, pada Senin (16/6/2025) dini hari WIB. Beraksi di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada, Russell finis pertama usai tampil apik selama 70 laps.

Meski begitu, Russell tak bisa dikatakan menang mudah. Sebab pembalap asal Inggris itu berjuang keras melepaskan diri dari tekanan Max Verstappen (Red Bull Racing) yang finis di urutan kedua.

Jarak Russell dengan Verstappen hanya 0,228 detik saja! Itu membuktikan betapa ketatnya persaingan Russell dan Verstappen.

Terlepas dari persaingan itu, Russell tengah berbahagia. Sebab hasil F1 GP Kanada 2025 itu menjadi kemenangan pertamanya di musim ini.

Selain itu, hasil GP Kanada itu juga menjadi kemenangan keempat Russell selama kariernya di dunia F1. Tak heran pembalap berusia 27 tahun itu sangat senang usai memastikan menjadi pemenangnya.

Jalannya Balapan

George Russell mengalahkan Max Verstappen untuk mengklaim kemenangan pertama yang mengesankan di F1 2025. Meski berlangsung ketat, tidak ada kehebohan antara Russell dan Verstappen.

F1 GP Kanada 2025

Awalnya Verstappen dan Russell diduga bakal bersaing dengan panas mengingat adanya bentrokan kontroversial mereka terakhir kali di GP Spanyol. Namun, nyatanya Russell memegang kendali penuh jalannya balapan sambil menahan Verstappen.