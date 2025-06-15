Link Live Streaming Race F1 GP Kanada 2025: George Russell Bakal Berjaya?

LINK live streaming race Formula One (F1) GP Kanada 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan F1 2025 seri ke-10 yang digelar di Sirkuit Gillet Villeneuve, Montreal, Kanada itu tepatnya akan berlangsung pada Senin 16 Juni 2025 pukul 01.00 WIB.

Dalam balapan itu, pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, George Russell dijagokan menang. Pasalnya Russell berada di barisan paling depan usai merebut pole position di kualifikasi.

1. Berkat Lewis Hamilton

Meski sudah tak lagi di Mercedes, Hamilton nyatanya turut membantu Russell atas keberhasilan menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi F1 GP Kanada 2025. Sebab Russell mengaku belajar banyak dari Hamilton untuk bisa melaju cepat di Sirkuit Gillet Villeneuve tersebut.

“Saya belajar banyak dari Lewis pada tahun pertama saya datang ke sini. Dia selalu begitu kuat dan dia adalah GOAT, ya dia adalah GOAT Montreal di masa lalu,” cerita Russell, dikutip dari Crash, Minggu (15/6/2025).

“Itu membantu saya naik ke level lain di sini. Jadi dua posisi teratas dalam dua tahun terakhir cukup bagus,” tambahnya.

2. Pesaing Russell

Starting grid F1 GP Spanyol 2025 (Foto: X/@F1)

Russell pun tak bisa bersantai. Sebab ada Max Verstappen (Red Bull Racing) yang start dari posisi kedua. Lalu ada juga Oscar Piastri (McLaren) yang menempati urutan ketiga di start nanti.

Tak dapat dipungkiri, McLaren di musim ini begitu luar biasa. Piastri buktinya berada di puncak klasemen sementara pembalap F1 2025.