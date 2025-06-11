Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Reaksi Fabio Quartararo dengan Perkembangan Motor Yamaha Usai Tes MotoGP Aragon 2025: Belum Puas!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |23:13 WIB
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
PEMBALAP Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, bicara kondisi motor timnya usai tes MotoGP Aragon 2025. Dia mengaku masih belum puas.

Quartararo soroti bagian elektronik. Hal ini tentunya perlu jadi evaluasi timnya demi mendulang hasil manis di balapan-balapan berikutnya.

Fabio Quartararo melaju pada MotoGP Inggris 2025 di Sirkuit Silverstone (Foto: Yamaha MotoGP)

1. Hasil Minor

Quartararo meraih hasil minor di MotoGP Aragon 2025. Pembalap asal Prancis itu gagal finis usai terjatuh pada balapan utama yang berlangsung di Sirkuit MotorLand Aragon, Minggu 8 Juni 2025.

Setelah menjalani seri balapan ke-8 itu, Quartararo dan para rider lainnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan tes pada Senin 9 Juni 2025. Pada tes tersebut, dia finis posisi ketujuh dengan catatan waktu 1 menit 46,427 detik.

Rider berjuluk El Diablo itu mengungkapkan kalau dari segi mesin, motornya terasa lebih baik. Namun Quartararo tidak merasakan perubahan dari segi elektronik.

“Mesinnya terasa lebih baik, tapi elektroniknya masih sama. Saya ingin ada lompatan kemajuan yang lebih besar. Ini sesuatu yang masih harus kami pelajari,” kata Quartararo, dilansir dari Crash, Rabu (11/6/2025).

 

Halaman:
1 2
