JAKARTA – Ketegangan di lintasan Formula 1 kembali hadir! Kali ini, para pembalap top dunia akan menguji ketangkasan dan kecepatan mereka di salah satu sirkuit legendaris: Circuit Gilles Villeneuve, Kanada, dalam ajang Formula 1: Pirelli Grand Prix Du Canada 2025. Streaming semua balapannya langsung di VISION+ dengan klik di sini.
Balapan ini bukan hanya sekadar ajang unjuk gigi kecepatan, tapi juga pertarungan strategi, skill, dan mental. Dengan tantangan tikungan tajam dan zona DRS yang panjang, aksi salip-menyalip dan potensi drama selalu menghiasi setiap seri GP Kanada. Simak jadwal Siaran Formula 1: Grand Prix Du Canada 2025:
Sabtu, 14 Juni 2025
00:25 WIB: Practice 1
02:00 WIB: The F1 Show
03:55 WIB: Practice 2
23:25 WIB: Practice 3
Minggu, 15 Juni 2025
02:00 WIB: Qualifying Pre Show
02:55 WIB: Qualifying
04:00 WIB: Qualifying Post Show
23:30 WIB: Grand Prix Sunday
Senin, 16 Juni 2025
00:55 WIB: Main Race
03:00 WIB: Chequered Flag
Saksikan perebutan juara dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+ mulai dari Rp 36.000,- saja! Nikmati juga akses bonus ke VISION+ Premium Movies.