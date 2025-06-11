Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Kanada 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |11:24 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Kanada 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming F1 GP Kanada 2025 di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Ketegangan di lintasan Formula 1 kembali hadir! Kali ini, para pembalap top dunia akan menguji ketangkasan dan kecepatan mereka di salah satu sirkuit legendaris: Circuit Gilles Villeneuve, Kanada, dalam ajang Formula 1: Pirelli Grand Prix Du Canada 2025. Streaming semua balapannya langsung di VISION+ dengan klik di sini

Balapan ini bukan hanya sekadar ajang unjuk gigi kecepatan, tapi juga pertarungan strategi, skill, dan mental. Dengan tantangan tikungan tajam dan zona DRS yang panjang, aksi salip-menyalip dan potensi drama selalu menghiasi setiap seri GP Kanada. Simak jadwal Siaran Formula 1: Grand Prix Du Canada 2025:

F1 GP Kanada 2022

Sabtu, 14 Juni 2025

00:25 WIB: Practice 1

02:00 WIB: The F1 Show

03:55 WIB: Practice 2

23:25 WIB: Practice 3

Minggu, 15 Juni 2025

02:00 WIB: Qualifying Pre Show

02:55 WIB: Qualifying

04:00 WIB: Qualifying Post Show

23:30 WIB: Grand Prix Sunday

Senin, 16 Juni 2025

00:55 WIB: Main Race

03:00 WIB: Chequered Flag

Saksikan perebutan juara dengan berlangganan paket beIN Sports di VISION+ mulai dari Rp 36.000,- saja! Nikmati juga akses bonus ke VISION+ Premium Movies.

 

