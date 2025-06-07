Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Semifinal Indonesia Open 2025: Ada 2 Wakil Indonesia, Live di iNews!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 07 Juni 2025 |12:50 WIB
Jadwal Siaran Langsung Semifinal Indonesia Open 2025: Ada 2 Wakil Indonesia, Live di iNews!
Saksikan semifinal Indonesia Open 2025 di iNews. (Foto: iNews)
JADWAL siaran langsung semifinal Indonesia Open 2025. Ada dua wakil Indonesia yang siap berjuang tembus final. Saksikan perjuangan mereka secara live di iNews.

Ya, kabar membanggakan datang dari sektor ganda putra Indonesia. Dua pasangan wakil Merah Putih berhasil menembus babak semifinal dan bersiap memberikan penampilan terbaik mereka demi tiket menuju final.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Ada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang tampil mengejutkan di perempatfinal. Mereka mengandaskan unggulan teratas asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani.

Kemenangan itu membawa mereka ke semifinal. Di babak semifinal, Sabar/Reza akan menghadapi pasangan lain dari Malaysia, Man Wei Chong/Tee Kai Wun.

 

