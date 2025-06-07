Jadwal Siaran Langsung Semifinal Indonesia Open 2025: Ada 2 Wakil Indonesia, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung semifinal Indonesia Open 2025. Ada dua wakil Indonesia yang siap berjuang tembus final. Saksikan perjuangan mereka secara live di iNews.

Ya, kabar membanggakan datang dari sektor ganda putra Indonesia. Dua pasangan wakil Merah Putih berhasil menembus babak semifinal dan bersiap memberikan penampilan terbaik mereka demi tiket menuju final.

Ada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang tampil mengejutkan di perempatfinal. Mereka mengandaskan unggulan teratas asal Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin Rumsani.

Kemenangan itu membawa mereka ke semifinal. Di babak semifinal, Sabar/Reza akan menghadapi pasangan lain dari Malaysia, Man Wei Chong/Tee Kai Wun.