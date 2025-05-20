Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Resmi Keluar dari Pelatnas PBSI, Jonatan Christie Serahkan Tongkat Estafet Panutan Tunggal Putra ke Anthony Ginting

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |20:19 WIB
Resmi Keluar dari Pelatnas PBSI, Jonatan Christie Serahkan Tongkat Estafet Panutan Tunggal Putra ke Anthony Ginting
Jonatan Christie menyerahkan tongkat estafet panutan kepada Anthony Sinisuka Ginting (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Kepergian Jonatan Christie dari Pelatnas PBSI membuat sosok senior di tunggal putra hanya tinggal Anthony Sinisuka Ginting. Ia pun menyerahkan tongkat estafet sebagai panutan kepada rekannya tersebut.

Jonatan telah mengumumkan meninggalkan Pelatnas PBSI dan menempuh jalur profesional. Pemain senior lainnya Chico Aura Dwi Wardoyo juga membuat keputusan serupa.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Alhasil dengan kondisi ini, pemain senior di tunggal putra pelatnas PBSI tinggal menyisakan Ginting. Mereka sebetulnya pernah merasakan situasi ditinggal para pemain senior dan kehilangan role model atau panutan.

1. Tak Ingin Terulang

Jonatan tak ingin kondisi ini terulang kembali di Pelatnas PBSI sepeninggal dirinya. Karena itu, meski tak lagi menjalani latihan bersama, ia masih sharing kepada para pemain muda seperti Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah (Ubed), dan Yohanes Saut Marcellyno.

"Iya pasti kami ngobrol bareng (dengan pemain muda pelatnas), saya ingatkan juga terlebih lagi sama Koh Indra (Wijaya) kemarin pas di Sudirman,” ungkap Jonatan, dikutip Selasa (20/5/2025).

“Ini kan memang sudah planning dari akhir tahun. Mungkin pas pergantian (pelatih), pas di Sudirman sempat cerita dan sharing," imbuh pria asal Jakarta itu.

"Kemarin Ubed juga masih tanya lawan Chou Tien Chen bagaimana, saya terbuka saja, tetap yang penting ujungnya buat Indonesia. Intinya saya hanya berbeda tempat latihan,” aku Jonatan.

 

