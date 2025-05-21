Penyebab Fabio Quartararo Difavoritkan Jadi Pemenang MotoGP Inggris 2025

PENYEBAB Fabio Quartararo difavoritkan jadi pemenang MotoGP Inggris 2025 menarik untuk diulas. Sebab, laman resmi MotoGP sendiri yang memasukkannya sebagai kandidat kuat.

Seri ketujuh MotoGP 2025 itu akan digelar pada 23-25 Mei. Balapan dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris.

1. Tampil Kuat

Fabio Quartararo melaju di depan Francesco Bagnaia pada MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

Quartararo dinilai sebagai kandidat kuat untuk memenangkan balapan utama. Pembalap berjuluk El Diablo itu memang tampil kuat dalam dalam dua seri terakhir di Spanyol dan Prancis.

Pria berusia 26 tahun itu mampu mendapatkan pole position dalam dua seri tersebut. Ia sukses merengkuh podium dengan finis kedua dalam balapan utama di Spanyol tetapi terjatuh di Prancis.

2. Latihan Mandiri

Meski demikian, catatan pole position dan satu podium sudah cukup untuk membuatnya disebut sebagai kandidat pemenang di Inggris. Laman resmi MotoGP menuliskan, Quartararo patut diwaspadai, terlebih setelah latihan mandiri di Misano, Italia.