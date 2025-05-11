Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen MotoGP 2025 Usai Race MotoGP Prancis 2025: Marc Marquez Kembali Memimpin!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |21:47 WIB
Klasemen MotoGP 2025 Usai Race MotoGP Prancis 2025: Marc Marquez Kembali Memimpin!
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
KLASEMEN MotoGP 2025 usai race MotoGP Prancis 2025 menarik untuk dibahas. Pasalnya balapan penuh drama yang terjadi di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada Minggu (11/5/2025) malam WIB itu telah membantu Marc Marquez kembali memimpin perburuan gelar juara dunia musim ini.

Pembalap Tim Ducati Lenovo itu memang bukan pemenang balapan seri keenam MotoGP 2025 yang baru saja berlangsung. Namun, tambahan 20 poin dari posisi kedua race MotoGP Prancis 2025 telah mengembalikan Marquez ke posisi pertama.

1. Kembali Memimpin

Marquez tepatnya memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan total 171 poin. Rider berjuluk The Baby Alien itu unggul 22 poin dari sang adik, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang gagal finis di GP Prancis.

Seperti yang diketahui, drama terjadi di MotoGP Prancis 2025. Hujan yang membasahi trek Sirkut Le Mans membuat sejumlah pembalap memutuskan untuk mengganti motornya di saat balapan berlangsung.

Bahkan Marquez dan sejumlah rider lainnya bolak-balik ganti motor hingga terkena long lap penalti. Semua itu terjadi karena kondisi trek yang membuat para pembalap saling beradu strategi.

Marc Marquez beraksi di MotoGP Prancis 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez beraksi di MotoGP Prancis 2025 (Foto: Ducati Corse)

Pada akhirnya strategi Marquez berjalan baik dan finis kedua. Marquez masih kalah cerdas dengan pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco yang sejak awal start dengan motor ban basah.

Zarco tak seperti rider lain, ia tak menggantikan motor di tengah balapan. Tak heran ia pun mampu menang bahkan dengan gap 19 detik.

 

