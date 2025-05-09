Tiket Indonesia Open 2025 Lebih Murah, Fajar Alfian Berharap Istora Senayan Penuh

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, berharap Istora Senayan ramai penonton saat Indonesia Open 2025 berlangsung pada 3-8 Juni 2025. Fajar percaya keinginannya itu bisa terwujud karena tiket yang dijual di Indonesia Open 2025 sudah lebih murah, bahkan bila dibandingkan dengan tiket Indonesia Masters 2025.

Tiket turnamen level BWF Super 1000 itu dibanderol mulai Rp50 ribu dan penjualan tiket sudah dimulai pada Kamis 8 Mei 2025 di website www.pbsi.id. PBSI pun mengenalkan tiket one time entry yang bisa dibeli secara langsung di tempat dengan harga diskon 50 persen dari harga normal.

1. Rindu Suasana Istora Senayan Penuh

Fajar Alfian mengatakan kehadiran badminton lovers (BL) sangat penting untuk para atlet. Sebab kehadiran di lapangan bisa para atket punya semangat tambahan saat berjuang dalam Indonesia Open 2025.

"Dengan harga tiket murah saya mengharapkan banyak BL memenuhi tribun. Sebab, berpengaruh ke mental atlet," ucap Fajar Alfian di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

2. Siap Berikan yang Terbaik

Fajar Alfian/Rian Ardianto. (Foto: PBSI)

Fajar mengatakan setiap atlet ingin berprestasi dalam Indonesia Open 2025. Jadi, mereka akan melakukan persiapan dengan sebaik mungkin agar siap sepenuhnya bersaing dalam ajang tersebut nantinya.

"Pasti atlet mau memberikan yg terbaik, mau menang, kami pasti usaha untuk menang," sambung Fajar.