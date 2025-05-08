2 Pebiliar Indonesia Masih Bertarung 13th World Heyball Masters Grand Final

CHENGDU - 2 atlet biliar Indonesia, Rico Dela Wijaya dan Albert Januarta saat ini masih berjuang di 13th World Heyball Masters Grand Final. Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Deputy Chairman I fot Technical and Coaching PB POBSI, Imran Ibrahim.

Ajang 13th World Heyball Masters Grand Final berlangsung di Chengdu, China pada 4-17 Mei 2025. PB POBSI menurunkan tujuh, yakni Rico Herman, Rico Dela Wijaya, Syahroni, Yensen Limas, Albert Januarta, dan Yohan Purwanto, dan Geby.

1. Persaingan Begitu ketat

Imran mengatakan persaingan dalam 13th World Heyball Masters Grand Final memang cukup ketat. Alhasil, beberapa atlet Indonesia sudah gugur hingga tersisa Rico dan Albert saja.

"Masih 2 (atlet Indonesia) karena Rico posisinya baru satu kali kalah," kata Imran kepada Okezone, Kamis (8/5/2025).

Imran sendiri cukup puas dengan performa atlet biliar Indonesia di ajang tersebut. Walau tak familiar dengan permainan Heyball, Imran senang melihat atlet Indonesia tetap kompetitif.

2. Pujian untuk Pebiliar Tanah Air

"Cukup bagus sekali, karena permainan Heyball ini kurang begitu popular di Indonesia. Tapi atlet-atlet kami bisa memberikan perlawanan yg cukup bagus," ucapnya.