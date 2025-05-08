Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Pebiliar Indonesia Masih Bertarung 13th World Heyball Masters Grand Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |22:59 WIB
2 Pebiliar Indonesia Masih Bertarung 13th World Heyball Masters Grand Final
Pebiliar Indonesia, Albert Januarta. (Foto: Avirista Midaada/Okezone)
A
A
A

CHENGDU - 2 atlet biliar Indonesia, Rico Dela Wijaya dan Albert Januarta saat ini masih berjuang di 13th World Heyball Masters Grand Final. Kabar baik itu disampaikan langsung oleh Deputy Chairman I fot Technical and Coaching PB POBSI, Imran Ibrahim.

Ajang 13th World Heyball Masters Grand Final berlangsung di Chengdu, China pada 4-17 Mei 2025. PB POBSI menurunkan tujuh, yakni Rico Herman, Rico Dela Wijaya, Syahroni, Yensen Limas, Albert Januarta, dan Yohan Purwanto, dan Geby.

1. Persaingan Begitu ketat

Imran mengatakan persaingan dalam 13th World Heyball Masters Grand Final memang cukup ketat. Alhasil, beberapa atlet Indonesia sudah gugur hingga tersisa Rico dan Albert saja.

"Masih 2 (atlet Indonesia) karena Rico posisinya baru satu kali kalah," kata Imran kepada Okezone, Kamis (8/5/2025).

Imran sendiri cukup puas dengan performa atlet biliar Indonesia di ajang tersebut. Walau tak familiar dengan permainan Heyball, Imran senang melihat atlet Indonesia tetap kompetitif.

2. Pujian untuk Pebiliar Tanah Air

"Cukup bagus sekali, karena permainan Heyball ini kurang begitu popular di Indonesia. Tapi atlet-atlet kami bisa memberikan perlawanan yg cukup bagus," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/43/3181979/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_bojue_championship_2025_9_ball_international_open-yKs5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Bojue Championship 2025 – 9 Ball International Open di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement