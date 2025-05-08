Jadwal Lengkap Grand Final Proliga 2025: Jakarta Popsivo Polwan vs Pertamina Enduro, LavAni vs Bhayangkara Presisi

JADWAL lengkap grand final Proliga 2025 yang berlangsung pada 10-11 Mei 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pada hari pertamanya, Sabtu 10 Mei 2025, akan ada perebutan gelar juara di kategori putri yang mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro.

Lalu grand final hari kedua merupakan perebutan gelar juara kategori putra yang mempertemukan Jakarta LavAni vs Jakarta Bhayangkara Presisi. Lantas siapa yang jadi juaranya?

1. Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro

Pertarungan sengit akan tercipta di grand final Proliga 2025 kategori putri. Popsivo Polwan yang berstatus pemimpin klasemen di final four akan ditantangan Pertamina Enduro yang merupakan runner-up.

Popsivo Polwan sendiri sebelumnya adalah juara di kompetisi reguler Proliga 2025. Tak heran mereka pun dijagokan untuk menang atas Pertamina Enduro dan juara.

Selama babak final four, Popsivo Polwan mencatatkan empat kemenangan dari enam laga yang dimainkan. Sedangkan Pertamina Enduro hanya meraih tiga kemenangan dari enam pertandingan.

Jakarta Popsivo Polwan

2. Jakarta LavAni vs Jakarta Bhayangkara Presisi

Jakarta LavAni juga berstatus juara musim reguler Proliga 2025. Kehebatan LavAni kembali terlihat di babak final four Proliga 2025.

Dari enam laga yang dimainkan, LavAni sukses merasakan lima kemenangan. Dengan modal apik itu, LavAni siap menghajar Bhayangkara Presisi yang mencatatkan empat kemenangan selama final four.