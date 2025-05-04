Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Popsivo Polwan vs Pertamina Enduro, LavAni vs Bhayangkara Presisi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |09:57 WIB
Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025. (Foto: Instagram/popsivopolwan)
JADWAL siaran langsun final four Proliga 2025 antara Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta LavAni vs Jakarta Bhayangkara Presisi dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut akan dimainkan di GOR Sritex, Solo, Jawa Tengah, pada hari ini, Minggu (4/5/2025).

Sebagai informasi, laga final four ini akan berlangsung dalam tiga seri selama tiga pekan. Setelah itu, final itu ditutup pada partai puncak grand final yang berlangsung di GOR Amongrogo Yogyakarta, 10 dan 11 Mei 2025 mendatang.

Adapun laga final four akan dilangsungkan di tiga kota besar di Indonesia. Selain laga pembuka di Kediri, pada 17-20 April 2025, dua seri lainnya berlangsung di GOR Jatidiri Semarang, 24-27 April 2025 dan GOR Sritex Arena Solo, 1-4 Mei 2025.     

Sesuai jadwal, maka saat ini final four telah memasuki seri terakhir. Tak heran persaingan semakin berjalan ketat.

1. Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro

Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025. (Foto: Instagram/popsivopolwan)

Pertamina Enduro sudah mengunci tiket ke grand final Proliga 2025. Pertamina Enduro akan menghadapi Popsivo Polwan yang tengah berusaha menyusul mereka ke grand final.

Ya, Popsivo Polwan juga tinggal selangkah lagi ke grand final. Mereka yang tengah bersaing dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia itu sejatinya hanya butuh menang atas Pertamina Enduro untuk meraih tiket tersebut.

Karena itulah, Popsivo Polwan akan bermain mati-matian saat melawan Pertamina Enduro sore nanti.

 

