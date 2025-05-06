Advertisement
SPORT LAIN

Berapa Kisaran Gaji Petarung UFC? Bisa Sampai Miliaran Rupiah

Rizky Darmawan , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |21:08 WIB
Berapa Kisaran Gaji Petarung UFC? Bisa Sampai Miliaran Rupiah
Pertarungan di UFC. (Foto: UFC)
A
A
A

BERAPA kisaran gaji petarung UFC? Hal ini menarik diulas karena ternyata bayaran mereka sampai miliaran rupiah.

MMA atau seni bela diri campuran tengah jadi olahraga dengan pertumbuhan tercepat. UFC sebagai promotor utama MMA juga telah menjadi sorotan berkat pertarungan spektakuler dan petarungnya yang berbakat.

Khabib Nurmagomedov

Meskipun ada rata-rata pendapatan per pertandingan, sebenarnya terdapat tiga tingkatan gaji yang berbeda. Tingkatan ini menentukan berapa banyak uang yang dibawa pulang oleh seorang petarung.

Kisaran Gaji Petarung UFC

Secara umum, petarung UFC mendapatkan penghasilan utama dari gaji per pertandingan. Mereka menandatangani kontrak untuk sejumlah pertarungan dengan bayaran tetap setiap kali tampil di Octagon. Besarannya sangat bervariasi, tergantung pada pengalaman, popularitas, dan performa mereka.

Tingkat terendah biasanya diperuntukkan bagi petarung baru. Mereka bisa mendapatkan antara USD10 ribu hingga USD30 ribu atau sekira Rp164 juta hingga Rp494 juta per pertarungan.

Angka ini mungkin terlihat kecil dibandingkan dengan atlet olahraga lainnya seperti NBA atau NFL yang lebih populer di Amerika Serikat. Tetapi, ini adalah langkah awal bagi mereka yang baru memulai karier di UFC.

Setelah meraih beberapa kemenangan dan membangun reputasi, petarung bisa naik ke tingkat menengah. Di level ini, gaji mereka berkisar USD80 ribu hingga USD250 ribu atau Rp1,31 miliar hingga Rp4,11 miliar per pertandingan. Performa konsisten dan popularitas yang meningkat menjadi faktor kenaikan gaji.

Di puncak hierarki, terdapat petarung elite seperti juara dan bintang besar UFC. Mereka bisa mendapatkan USD500 ribu hingga USD3 juta atau sekira Rp8,23 miliar hingga Rp49,4 miliar per pertarungan.

 

