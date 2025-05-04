Advertisement
SPORT LAIN

Berapa Kisaran Gaji Petarung Jeka Saragih di UFC?

Wikku D. Nugroho , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |00:14 WIB
Berapa Kisaran Gaji Petarung Jeka Saragih di UFC?
Simak berapa kisaran gaji petarung Jeka Saragih di UFC (Foto: Instagram/@jekasaragih)
A
A
A

BERAPA kisaran gaji petarung Jeka Saragih di UFC? Simak jawabannya di artikel berikut ini!

Jeka disebut akan kembali bertarung di oktagon. Petarung asal Sumatra Utara itu akan menghadapi Joo Sang-yoo di New Jersey, Amerika Serikat (AS), pada 8 Juni 2025.

1. Karier Jeka Saragih di UFC

Jeka Saragih (Foto: UFC)
Jeka Saragih (Foto: UFC)

Jeka melakoni debut di UFC pada November 2023. Ia berhasil menang atas Lucas Alexander knockout alias KO. 

Sayangnya pada laga kedua kontra petarung asal Amerika Serikat, Westin Wilson, Jeka harus kalah. Meski takluk, pria asal Siporkas itu mendapat kontrak dari UFC pada Februari 2023. 

Perjalanan Jeka menuju UFC bisa terbilang cukup jauh. Sebelum main di ajang tarung yang membesarkan nama Conor McGregor tersebut, ia harus melewati pertarungan Road to UFC. 

Jeka berhasil menaklukan petarung asal Korea Selatan dengan KO pada laga semifinal. Namun, di laga final petarung berusia 30 tahun itu harus kalah dari Anshul Jubli dari India. 

 

